Anleihen der Hyperscaler: Woher kommt der Performance-Unterschied zwischen US- und Euro-Markt?

Der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz beschleunigt sich weiter und verändert zunehmend auch die internationalen Anleihemärkte. Besonders bei Hyperscalern zeigen sich überraschende Unterschiede zwischen Euro- und US-Dollar-Anleihen. Woran das liegt, erläutert eine aktuelle Analyse von Pimco.

Der Ausbau der KI-Infrastruktur entwickelt sich zu einem der größten Investitionsprogramme der Wirtschaftsgeschichte. Schätzungen zufolge könnten die Investitionsausgaben der Hyperscaler ab 2027 erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar überschreiten. Finanziert werden diese Ausgaben zunehmend über den Anleihemarkt.

Dabei beschaffen sich die großen Technologiekonzerne längst nicht mehr ausschließlich Kapital in US-Dollar. Auch Emissionen in Euro gewinnen an Bedeutung. Auffällig ist dabei, dass Euro-Anleihen derselben Unternehmen zuletzt eine bessere Wertentwicklung zeigten als vergleichbare US-Dollar-Anleihen.

Nach Einschätzung von Lotfi Karoui, Multi-Asset Credit Strategist bei Pimco, lassen sich diese Bewertungsunterschiede nicht durch unterschiedliche Fundamentaldaten erklären. Vielmehr spielen technische Faktoren an den jeweiligen Anleihemärkten eine entscheidende Rolle.

Euro-Markt profitiert von geringerem Angebot

Karoui verweist insbesondere auf die zunehmende Sättigung des US-Marktes für Investment-Grade-Anleihen. Die hohe Zahl neuer US-Dollar-Emissionen der Hyperscaler habe das Angebot deutlich ausgeweitet und damit die Nachfrage belastet.

Der Markt für Euro-Unternehmensanleihen könne die zusätzlichen Investment-Grade-Emissionen dagegen leichter aufnehmen. Das vergleichsweise geringere Angebot sorge dafür, dass die Nachfrage die Kurse stärker stütze und sich Euro-Anleihen derselben Emittenten besser entwickelten als ihre Pendants in US-Dollar.

Die Analyse verdeutlicht, dass neben den Fundamentaldaten auch markttechnische Faktoren die Bewertung von Unternehmensanleihen beeinflussen können. Gerade im Zuge des anhaltenden KI-Investitionsbooms dürften solche Unterschiede zwischen den Währungsräumen für Anleger weiter an Bedeutung gewinnen.

Abbildung 1: Das indexfähige Nettoangebot von Hyperscalern im USD-IG-Segment hat seit Jahresbeginn nahezu 120 Milliarden US-Dollar erreicht.

Quelle: Bloomberg, PIMCO, Stand: 4. August 2026.

Auf beiden Seiten des Atlantiks führen hohe Emissionsvolumina zu einem verstärkten Einfluss technischer Faktoren auf die relativen Wertentwicklungen innerhalb des KI-Ökosystems.

Obwohl 2026 ein Rekordjahr für das Nettoangebot von Hyperscaler-Anleihen in beiden Märkten war, ist der Anstieg bei US-Dollar-Anleihen deutlich ausgeprägter.

Inzwischen entfallen fast 5 % des USD-IG-Index auf die Hyperscaler, gegenüber nur 1,2 % innerhalb des EUR-IG-Marktes.

Abbildung 2: Die Spreads der EUR-Anleihen von Amazon und Alphabet haben sich besser entwickelt als ihre auf US-Dollar lautenden Pendants.

Quelle: Bloomberg, PIMCO, Stand: 4. August 2026. Die Abbildung zeigt die kumulierte Veränderung der Spreads von auf Euro lautenden Anleihen, die von Amazon (AMZN) und Alphabet (GOOG) begeben wurden, im Vergleich zu laufzeitgleichen, auf US-Dollar lautenden Anleihen.

Obwohl die Fundamentaldaten unabhängig von der Emissionswährung den Spread bestimmen sollten, zeigt sich zwischen EUR- und USD-Anleihen derselben Hyperscaler eine klare Divergenz in der Spreadentwicklung.

Dieser Performanceunterschied kann kaum in firmenspezifischen Risiken begründet sein. Stattdessen deutet er auf einen relativen Nachfrageverlust im USD-IG-Markt gegenüber dem EUR-IG-Markt hin.

Abbildung 3: Zwischen den USD- und EUR-IG-Märkten hat sich eine Performancelücke aufgetan.

Quelle: Bloomberg, PIMCO, Stand: 4. August 2026. Der USD-IG-Index ist der Bloomberg US IG Corporate Bond Index. Der EUR-IG-Index ist der Bloomberg EUR Corporates Index.

Der überproportional hohe Anteil der Hyperscaler am USD-IG-Index hat faktisch einen neuen Risikofaktor geschaffen.

Seit Jahresbeginn hat sich eine Performancelücke zwischen dem USD-IG-Index inklusive der fünf Hyperscaler und dem Index ohne diese aufgetan.

Auf Indexebene können sich die Spreads bereits durch die schwache Entwicklung weniger großer Emittenten mit KI-Bezug ausweiten.

Umgekehrt kann eine positive Performance derselben Emittenten zu einer entsprechenden Einengung der Spreads führen.

Im EUR-IG-Index ist die Gewichtung der Hyperscaler hingegen zu gering, um einen vergleichbaren Effekt auf Indexebene zu erzeugen.

Abbildung 4: Der linke Rand des USD-IG-Marktes ist breiter geworden.

Quelle: Bloomberg, PIMCO, Stand: 6. August 2026. Eine Ausweitung um mehr als 30 Basispunkte wird relativ zum Index gemessen: Wenn sich beispielsweise der EUR-IG-Index in den vorangegangenen zwei Monaten um 7 Basispunkte ausgeweitet hat, zeigt die Abbildung den Anteil des EUR-IG-Index, der sich um mindestens 37 Basispunkte ausgeweitet hat. Der USD-IG-Index ist der Bloomberg US IG Corporate Bond Index. Der EUR-IG-Index ist der Bloomberg EUR Corporates Index.

Während die USD-IG-Spreads auf Indexebene weiterhin nahe ihren jüngsten Tiefständen liegen, zeichnet sich auf der Ebene individueller Anleihen eine erhebliche Streuung in der Entwicklung ab.

In den vergangenen Wochen hat derjenige US-IG-Marktanteil, der sich stärker vom Index entfernt, ein Niveau erreicht, das zuletzt unmittelbar nach der Bekanntgabe der neuen Zölle am ‚Liberation Day‘ zu beobachten war.

Gleichzeitig wirkt die Streuung innerhalb des EUR-IG-Marktes vergleichsweise unauffällig.