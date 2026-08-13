Interhyp: Bauzinsen bleiben stabil bei vier Prozent – vorerst

Die Bauzinsen für zehnjährige Darlehen bewegen sich derzeit stabil um die Marke von vier Prozent. Kurzfristig erwarten Marktexperten kaum Veränderungen, für den weiteren Jahresverlauf rechnen jedoch viele mit leicht steigenden Zinsen. Welche Faktoren den Markt bestimmen.

Die Bauzinsen für zehnjährige Darlehen verharren Anfang August auf einem Niveau von rund vier Prozent. Nach Einschätzung von Interhyp dürfte sich diese Seitwärtsbewegung in den kommenden Wochen fortsetzen. Für das Jahresende rechnen allerdings viele Marktbeobachter mit einem moderaten Anstieg.

„Wir haben uns bei den Bauzinsen auf einem Niveau um vier Prozent eingependelt. Das ist das Niveau, auf das sich Immobilienkäufer- und Käuferinnen auch in den kommenden Wochen einstellen sollten“, sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG. „Auch wenn die Zinsen deutlich höher liegen als in der Niedrigzinsphase, befinden wir uns historisch betrachtet immer noch auf einem moderaten Niveau“.

Das monatliche Interhyp-„Bankenpanel“ bestätigt diese Einschätzung. Rund 67 Prozent der befragten Experten erwarten für die kommenden ein bis zwei Monate unveränderte Bauzinsen. Knapp 33 Prozent halten leicht sinkende Zinsen für möglich.

Bauzinsen: Inflation und EZB bleiben entscheidend

Mit Blick auf das Jahresende fällt der Ausblick vorsichtiger aus. Die Hälfte der Panel-Teilnehmer rechnet mit steigenden Bauzinsen. Rund 33 Prozent erwarten eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung, während knapp 17 Prozent von sinkenden Zinsen bis zum Jahreswechsel ausgehen.

Als wesentliche Einflussfaktoren gelten die Inflationsentwicklung und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Aus dem Panel heißt es: „Die deutlich erhöhte Inflation und die trotz erhöhter Energiepreise bislang robuste Konjunkturentwicklung halten die Markterwartungen an weitere Leitzinserhöhungen der EZB aufrecht. Die Kreditzinsen dürften damit weiter seitwärts tendieren.“

Ein weiterer Panel-Teilnehmer ergänzt: „Die EZB dürfte die Zinsen wegen der Inflationsrisiken ein weiteres Mal anheben. Eine weitere Leitzinserhöhung im September wird an den Finanzmärkten als so gut wie sicher eingepreist. Es erscheint somit plausibel, dass sich die zehnjährigen Hypothekenzinsen weiterhin in der Nähe der Marke bei vier Prozent bewegen.“

Langfristige Perspektive für Baufinanzierungen

Einige Experten richten den Blick bereits über das laufende Jahr hinaus. Demnach könnten die Baufinanzierungszinsen wieder sinken, wenn die Inflation im Jahr 2027 zurückgeht und die Europäische Zentralbank den Leitzins wieder auf zwei Prozent reduziert. Gleichzeitig weisen die Experten darauf hin, dass der hohe Kapitalbedarf vieler Staaten infolge großer Haushaltsdefizite einen schnellen Rückgang der Renditen langfristiger Staatsanleihen und damit auch der Bauzinsen bremsen könnte.

Für Immobilieninteressenten empfiehlt Interhyp, die aktuelle Marktphase für einen umfassenden Konditionsvergleich zu nutzen. „Gerade bei einem stabilen, aber im Vergleich zu den Vorjahren anspruchsvolleren Zinsniveau sind ein umfassender Konditionsvergleich und eine individuelle Beratung wichtiger denn je. Nur wer die verschiedenen Angebote und Förderungen genau prüft, findet die optimale Finanzierungslösung, die langfristig zur persönlichen Lebensplanung passt“, so Utecht.