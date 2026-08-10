„Wir machen Vertriebe unternehmerisch stärker“

Die compexx Finanz hat den Sprung in die Top Ten geschafft. Nun will sich das Unternehmen als Plattform für Vertriebsorganisationen weiter etablieren. Vorstandschef Markus Brochenberger über Wachstum, unternehmerische Freiheit und die Rolle als Sparringspartner.

Cash.: Herr Brochenberger, compexx steht erstmals in den Top Ten der Cash.-Hitliste. Ist das der Beweis, dass Ihr Modell funktioniert?

Markus Brochenberger: Es ist ein starkes Signal, aber kein Zielstrich. Wachstum ist für uns nicht allein eine Frage der Größe, sondern der Strukturen dahinter. Deshalb haben wir gezielt in Service, IT, Infrastruktur und Vertriebsbegleitung investiert. Unser Ziel ist eine Plattform, auf der Vertriebsunternehmen ihr Geschäftsmodell professioneller, effizienter und langfristig tragfähig weiterentwickeln können.

Cash.: Was verstehen Sie konkret unter einer Plattform für Vertriebe?

Brochenberger: Wir bündeln Leistungen, die ein einzelner Vertrieb nur mit hohem Aufwand selbst aufbauen könnte. Dazu gehören Produktzugänge, IT, Prozesse, Abrechnung, Weiterbildung, Spezialisten und strategisches Sparring. Damit bleibt mehr Zeit für Kunden und die eigene Entwicklung. Die Unternehmer bleiben Unternehmer. Sie müssen aber nicht jede Lösung allein entwickeln.

Cash.: Das klingt fast nach Unternehmensberatung.

Brochenberger: In Teilen ist es genau das. Wir geben nicht nur Empfehlungen von außen, sondern arbeiten mit unseren Partnern im operativen Alltag. Viele Vertriebe sind fachlich stark und nah an ihren Kunden. Ihre Strukturen sind oft über Jahre gewachsen, aber nicht bewusst gebaut worden. Prozesse greifen nicht sauber ineinander, Verantwortlichkeiten sind unklar oder das Geschäft hängt zu stark an einzelnen Personen. Dann kommen Regulierung, Kostendruck, Digitalisierung oder Nachfolgefragen – und schon wird es schwierig. Wir schauen gemeinsam auf Geschäftsmodell, Positionierung, Prozesse und Wachstumsziele. Nicht mit einer fertigen Schablone, sondern als Sparringspartner auf Augenhöhe – und unterstützen anschließend auch bei der Umsetzung.

Cash.: Welche Substanz steht hinter diesem Anspruch?

Brochenberger: compexx ist seit mehr als 20 Jahren am Markt. Wir verfügen über ein bundesweites Expertennetzwerk und den Zugang zu mehr als 500 Produktpartnern aus der Versicherungswirtschaft, von Banken und Bausparkassen sowie aus der Investment- und Immobilienbranche. Hinzu kommen spezialisierte Einheiten, etwa für Baufinanzierung und Immobilien. Diese Breite ermöglicht eine ganzheitliche Beratung und gibt Vertrieben zugleich Raum für eigene Schwerpunkte. Darüber hinaus bauen wir gezielt eigene Marken für spezifische Zielgruppen auf, etwa mit der Lehrerberatung Deutschland GmbH, die wir mitgegründet haben und die sich langfristig als größter Lehrerberater und Ansprechpartner Nummer eins für Lehrkräfte positionieren soll. Das zeigt, dass unsere Substanz nicht nur in der Breite liegt, sondern auch in der Fähigkeit, neue Marktsegmente strategisch zu erschließen.

Cash.: Viele Marktteilnehmer bieten Produktzugänge, Services und technische Unterstützung. Was unterscheidet compexx von einem klassischen Maklerpool oder Vertriebsverbund?

Brochenberger: Der Unterschied liegt in der Tiefe der Zusammenarbeit. Wir beschäftigen uns mit dem gesamten Unternehmen, mit seiner Positionierung, seinen Wachstumszielen, seiner Organisation, Vertriebsstrategie und seiner Nachfolge, bis hin zur Entwicklung des Business Cases. Wir verbinden ein breites Produktangebot mit Spezialisten, Technologie und strategischem Sparring. Unser Anspruch ist nicht, nur einzelne Vorgänge effizienter abzuwickeln. Wir wollen dazu beitragen, dass aus einem erfolgreichen Vertrieb ein dauerhaft stabiles Unternehmen wird.

Cash.: Herr Brochenberger, wie sehen Sie compexx für die Zukunft aufgestellt?

Brochenberger: Wir haben eine hervorragende Basis – vor allem wegen der Erfahrung in unserer Führungsmannschaft. Patrick Vehoff, unser Vertriebsvorstand, und ich teilen dieselbe Historie: Wir haben Unternehmen gegründet, entwickelt und erfolgreich verkauft und in dieser Zeit weit über 5.000 Vertriebspartner aufgebaut und geführt. Michael Panitz, Vorstand Operations, war Leiter des Exklusivvertriebs der Bayerischen und dort verantwortlich für das Ventilgeschäft der Gruppe. Unser Finanzchef Harald Grayer war 25 Jahre im Finanzbereich des Allianz-Konzerns tätig, unter anderem als CFO in Brasilien. Diese Kombination aus Vertriebs-, Struktur- und Finanzkompetenz ist entscheidend. Wir wissen aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, ein Unternehmen zu entwickeln und zu skalieren. Auf dieser Basis wollen wir compexx in den kommenden Jahren konsequent weiterentwickeln – mit klarem Fokus auf Wachstum, Spezialisierung und eigene Marken.

Cash.: Und für wen ist compexx der richtige Partner?

Brochenberger Für Vertriebe, Agenturen oder Strukturleiter ab einer Umsatzgröße von zwei Millionen Euro Provisionserlösen p.a., die unternehmerisch denken und den nächsten Entwicklungsschritt gehen wollen. Das können etablierte Organisationen sein, die ihre Infrastruktur professionalisieren möchten. Ebenso Spezialisten, die ihre Kompetenz in ein größeres Netzwerk einbringen wollen. Wir suchen keine bloßen Anschlüsse, sondern Unternehmerinnen und Unternehmer mit Profil und eigenen Ambitionen.

Unser Ziel ist nicht, ihnen vorzuschreiben, wie Vertrieb funktioniert. Wir wollen der Partner sein, mit dem ihr Unternehmen besser funktioniert. Wir machen Vertriebe unternehmerisch stärker.