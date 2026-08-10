Selbstständig, aber nicht allein: Warum der Beruf des Vermögensberaters neue Perspektiven eröffnet

Rund 690.000 Menschen haben sich 2025 in Deutschland selbstständig gemacht, knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der KfW hervor. Die Entwicklung zeigt: Für immer mehr Menschen ist Selbstständigkeit eine attraktive berufliche Perspektive. Nicht als Experiment, sondern als bewusste Entscheidung für mehr Eigenverantwortung, Gestaltungsfreiheit und die Chance, den eigenen Erfolg selbst zu gestalten.

Für Vermittler, Makler und Bankberater ist dieser Gedanke besonders interessant. Sie kennen den Markt, die Kundenerwartungen und die Anforderungen guter Beratung. Viele wissen aber auch, dass klassische Strukturen schnell an ihre Grenzen stoßen können: starre Vorgaben, hoher Verwaltungsaufwand oder zu wenig Raum, um Kunden umfassend zu begleiten.

Die selbstständige Tätigkeit als Vermögensberaterin oder Vermögensberater bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) setzt genau hier an. Sie ermöglicht es, einen eigenen Kundenstamm aufzubauen, Kundenbeziehungen langfristig zu entwickeln und Beratung breiter zu denken. Die seit über 50 Jahren bewährte Allfinanzberatung stellt nicht ein einzelnes Produkt in den Mittelpunkt, sondern die individuelle finanzielle Situation der Kundinnen und Kunden: Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Finanzierung und weitere Finanzthemen.

Das schafft mehr Möglichkeiten in der Beratung und mehr Chancen für den eigenen unternehmerischen Erfolg. Wer Vertrauen aufbaut, Qualität liefert und Leistung bringt, kann die eigene Entwicklung direkt beeinflussen. Genau das ist ein zentraler Vorteil der Selbstständigkeit bei der DVAG: Der eigene Einsatz macht den entscheidenden Unterschied.

Freiheit mit Rückhalt

Selbstständigkeit bedeutet bei der DVAG, unternehmerische Freiheit mit professioneller Unterstützung zu verbinden. Neue Vermögensberaterinnen und Vermögensberater erhalten von Beginn an das Rüstzeug, das für den Aufbau des eigenen Unternehmens wichtig ist: Begleitung bei Zulassungen und rechtlichen Anforderungen, Qualifizierung, moderne Technik, Marketingunterstützung, praxiserprobte Abläufe und feste Ansprechpartner in der Zentrale. So wird aus dem Wunsch nach Selbstständigkeit ein klarer Weg: eigenverantwortlich arbeiten, professionell begleitet starten und den eigenen unternehmerischen Erfolg entwickeln.

Besonders sichtbar wird dieser Anspruch in der Qualifizierung. Die DVAG investiert jährlich über 90 Millionen Euro in Aus- und Weiterbildung. Die Angebote sind modular, praxisorientiert und flexibel aufgebaut. Dazu gehören Einsteigerprogramme, Fachtrainings, digitale, hybride und persönliche Lernformate sowie zehn Berufsbildungszentren. Wer einsteigt, startet nicht unvorbereitet, sondern mit einem klaren fachlichen Fundament, persönlicher Begleitung und dem Rückenwind einer über 50-jährigen Erfolgsgeschichte.

Viele finden den Weg zur DVAG zudem aus eigener Erfahrung. Wer über Jahre erlebt hat, welchen Wert eine gute Vermögensberaterin oder ein guter Vermögensberater haben kann, sieht diese selbstständige Tätigkeit mit anderen Augen. Aus Vertrauen entsteht Interesse. Aus Interesse kann die Frage werden: Könnte das auch mein Weg sein?

Selbstständigkeit, die zum Leben passt

Der Einstieg bei der DVAG ist nicht an ein bestimmtes Alter oder einen festen Lebenslauf gebunden. Wer aus Bank, Versicherung, Maklergeschäft oder Vertrieb kommt, kann vorhandene Erfahrung einbringen. Wer sich neu orientiert, wird fachlich und persönlich begleitet. Wer am Anfang des Berufslebens steht, kann über Ausbildung oder duales Studium in die Aufgabe hineinwachsen.

Entscheidend ist nicht, wo jemand herkommt. Entscheidend ist, ob jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, zu lernen und persönliche Kundenbeziehungen langfristig aufzubauen. Die Qualifizierung richtet sich nach Vorbildung, Kenntnisstand und Ziel. Dazu gehören anerkannte Abschlüsse der Industrie- und Handelskammer sowie akademische Angebote in Kooperation mit der Fachhochschule der Wirtschaft.

Gleichzeitig bietet die selbstständige Tätigkeit den Freiraum, den Arbeitsalltag eigenverantwortlich zu gestalten, Kundentermine flexibel zu planen und eigene Schwerpunkte zu setzen. Nicht beliebig, sondern mit Disziplin, Verlässlichkeit und unternehmerischem Anspruch.

Zwei Wege zum Erfolg

Selbstständigkeit bei der DVAG bietet unterschiedliche Wege, den eigenen Erfolg aufzubauen. Wer seine Stärke in der Kundenberatung sieht, kann als Finanzcoach Karriere machen. Durch gute Vermittlungsleistung entsteht ein eigener Kundenstamm. Grundlage sind langfristige Kundenbeziehungen, fachliche Qualität und kontinuierliche Leistungsbereitschaft.

Wer zusätzlich Menschen für diese Tätigkeit gewinnen und entwickeln möchte, kann als Karrierecoach Verantwortung im Teamaufbau übernehmen. Er gewinnt neue Vermögensberaterinnen und Vermögensberater, bildet sie aus, unterstützt sie bei den Kundenterminen und sichert die hohe Beratungsqualität.

Beide Wege können sich ergänzen. Der eine Schwerpunkt liegt stärker auf der Kundenberatung, der andere verbindet Beratung mit Führung, Ausbildung und Teamaufbau. So kann sich Selbstständigkeit nach den eigenen Stärken entwickeln. Schritt für Schritt und mit klarer Perspektive.

Auch finanziell setzt die DVAG ein klares Signal. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen über 2,6 Milliarden Euro Umsatzerlöse, mehr als fünf Prozent über dem Vorjahr. Hinzu kommt die Größe der DVAG. Acht Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen der Deutschen Vermögensberatung. Rund 18.000 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sind für sie tätig. In 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen ist das Unternehmen vor Ort vertreten. Wer einsteigt, arbeitet selbstständig, aber niemals allein. Er wird Teil einer Berufsgemeinschaft, in der Erfahrung geteilt, Wissen weitergegeben und bewährte Praxis gemeinsam nutzbar gemacht wird.

Für die Selbstständigkeit ist das ein entscheidender Vorteil: eigener Kundenstamm, unternehmerischer Spielraum, fachliche Qualifizierung, wirtschaftliche Stärke, klare Karrierewege und der Austausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. So entsteht ein Umfeld, in dem Leistung nicht nur gefordert, sondern in unternehmerischen Erfolg übersetzt werden kann.

Wer mehr über die Einstiegsmöglichkeiten und Karrierewege als Vermögensberaterin oder Vermögensberater erfahren möchte, findet weitere Informationen unter DVAG Karriere: Karriere als Vermögensberater/-in.