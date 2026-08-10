Finanzberater: Wachstum mit mehr Provision & weniger Aufwand

Finanzgenies ist Wachstumssieger in der Cash Hitliste. Im Interview erklärt die Geschäftsführung, wie moderne Finanzberater von Freiheit, echten Spitzenprovisionen und maximalem Support profitieren. Berechne jetzt Deinen Vorteil und starte Deinen Wechsel in die unternehmerische Freiheit!

Die Auszeichnung der Finanzgenies GmbH als Wachstumssieger der “Cash. Hitliste Allfinanzvertriebe” beweist: Das Konzept trifft den Nerv der Zeit. Doch was macht die Finanzgenies so erfolgreich, und wie können freie Finanzberater diesen Rückenwind für sich nutzen? Wir haben bei der Geschäftsführung nachgefragt.

Cash.: Glückwunsch zur Auszeichnung! Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?

Finanzgenies: Wir haben genau zugehört, was Berater heute brauchen. Viele traditionelle Vertriebe ersticken ihre Partner in Bürokratie, bieten veraltete Software und behalten einen riesigen Teil der Provisionen ein. Wir haben das System umgedreht und aus der Sicht der Berater aufgebaut. Wir bieten ihnen die maximale Freiheit des Maklertums kombiniert mit der Power, der Technologie und dem Backoffice eines modernen Allfinanzvertriebs. Wenn unsere Partner erfolgreich sind, wachsen auch wir.

Cash.: Ein kritisches Thema ist die Vergütung. Wie unterscheidet sich Ihr Modell?

Finanzgenies: Bei uns gibt es keine fixen Strukturen oder den Zwang, Teams aufzubauen, um gut zu verdienen. Wir stehen für absolute Transparenz und zahlen Spitzenprovisionen ab dem ersten Tag direkt an denjenigen, der die Arbeit macht. Da Zahlen mehr überzeugen als Versprechen, kann jeder Vermittler mit unserem Provisionsrechner seinen persönlichen Vorteil völlig anonym und unverbindlich ausrechnen.

Cash.: Neben der Provision ist Zeit ein Faktor. Wie unterstützen Sie im Alltag?

Finanzgenies: Unser digitaler Tech-Stack nimmt Partnern fast die gesamte Administration ab. Vom papierlosen Kundenmanagement über modernste Vergleichsrechner, Beratungstools und KI bis zur automatisierten Dokumentenablage läuft alles intuitiv. Das spart pro Woche mehrere Stunden Verwaltungszeit, die unsere Berater wieder in die Betreuung ihrer Kunden investieren können – was am Ende wieder mehr Umsatz bedeutet.

Cash.: Hand aufs Herz: Gibt es auch Vermittler, die sich trotz dieser klaren Vorteile gegen einen Wechsel zu Ihnen entscheiden?

Finanzgenies: Wer sich unser System unvoreingenommen anschaut, findet rational eigentlich kein Gegenargument. Trotzdem kommt es vor – und die Gründe sind fast immer rein emotionaler Natur. Viele Berater stecken in klassischen Strukturvertrieben fest, in denen Führungskräfte gezielt Ängste schüren oder an die Loyalität appellieren. Es ehrt die Berater natürlich, wenn sie loyal sind. Doch oft wird diese Verbundenheit von oben ausgenutzt, während man selbst auf viel Geld und Freiheit verzichtet. In unserem Maklerkurs legen wir deshalb alles transparent offen, damit sich jeder ohne Druck selbst ein Bild machen kann.

Cash.: Was empfehlen Sie Vermittlern, die jetzt über eine Veränderung nachdenken?

Finanzgenies: Prüfen Sie Ihre Optionen. Niemand sollte unter Wert arbeiten. Wir laden jeden Kollegen ein, zuerst unseren Provisionsrechner zu nutzen, um den finanziellen Vorteil schwarz auf weiß zu sehen. Wer dann Interesse hat, findet im Maklerkurs einen kompletten Überblick über unsere Systeme und viele Insights zum Markt sowie die perfekte Anleitung für einen schnellen, sicheren Neustart.