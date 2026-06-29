Antizyklisch positioniert –warum Wohnimmobilien nachweislich weiterhin Chancen bieten

Gleichzeitig haben die Kaufpreise für Bestandsimmobilien in den vergangenen Jahren spürbar nachgegeben und seit einigen Monaten eine Bodenbildung erreicht. Diese Kombination aus rückläufigen Preisen und anhaltend hoher Nachfrage hat ein Fenster geöffnet, dass es am Wohnimmobilienmarkt lange nicht gab: eine seltene Gelegenheit für antizyklische Investitionen.

Mit dem Alternativen Investmentfonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (ICD 12 R+) hat Primus Valor genau in dieser Marktphase angesetzt. Der Fonds startete zu einem Zeitpunkt, als viele Investoren aufgrund der Preisrückgänge zögerten. Wir sahen dagegen früh die Chance, gezielt in bezahlbaren Wohnraum zu investieren – und nutzten diese Marktbewegung bewusst. Dieser antizyklische Ansatz bildete die Grundlage für die schnelle operative Entwicklung des Fonds.

Die Ergebnisse zeigen dies deutlich: Der ICD 12 R+ erreichte in zahlreichen Objekten signifikante Fortschritte in der Vermietung und Modernisierung. Die Ankäufe erfolgten deutlich unter Gutachtenwert, was dem Fonds von Beginn an zusätzliche Stabilität verschaffte. Auch die Mietentwicklungen in den Objekten verliefen positiv und spiegeln die anhaltend hohe Nachfrage nach modernisiertem, bezahlbarem Wohnraum wider. Zudem profitierte der Fonds von vorteilhaften Finanzierungskonditionen, die spürbar unter den ursprünglichen Annahmen lagen und die Gesamtperformance weiter unterstützten.

Der aktuell im Vertrieb befindliche ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+) setzt diesen Kurs fort. Der Fonds nutzt die weiterhin moderaten Marktpreise für strategische Zukäufe und hat bereits über 380 Wohneinheiten an sechs Standorten erworben – das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei über 40 Mio. Euro. Auch hier bildet das etablierte Renovation-Plus-Konzept den Kern: Substanz stärken, Energieeffizienz verbessern, Vermietung optimieren und damit langfristige Wertsteigerungen ermöglichen.

Gleichzeitig spiegeln die Marktbedingungen die Relevanz solcher Investitionen wider. Der strukturelle Wohnraummangel bleibt bestehen. Energetisch modernisierte und bezahlbare Mietwohnungen sind vielerorts knapp, während die Nachfrage stabil bleibt oder zunimmt. Dies wirkt sich in vielen Regionen auf steigende Mieten aus – eine Entwicklung, die für professionell gemanagte Bestandsportfolios ein solides Fundament bildet. Unsere günstigen Ankäufe und der gezielte Fokus auf die Schaffung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums tragen dazu bei, diesen Druck abzufedern und das Angebot an bezahlbaren Wohnungen langfristig zu stärken.

Antizyklisch investieren heißt, Marktbewegungen nüchtern zu analysieren und konsequent zu nutzen. Die Erfahrungen aus ICD 12 R+ zeigen, dass dies auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich möglich ist. Mit ICD 14 R+ wird dieser Ansatz weitergeführt – erneut in einem Umfeld, in dem Angebot, Nachfrage und Preispunkte Chancen für langfristige Anleger bieten.

Der Fonds ICD 14 R+ bietet noch bis Ende des Jahres 2026 Privatanlegern die Möglichkeit, von den genannten Vorteilen bei gleichzeitig hoher Diversifikation auf hunderte Wohneinheiten zu profitieren.

Autor: Gordon Grundler, Vorstand Primus Valor AG