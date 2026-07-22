Aigner Immobilien sieht Trendwende im Landkreis München

Der Immobilienmarkt im Landkreis München hat sich 2025 nach der Schwächephase der Jahre 2022 und 2023 deutlich erholt. Das geht aus den aktuellen Daten des Gutachterausschusses hervor, die Aigner Immobilien Research für den neuen Marktbericht München ausgewertet hat.

Die Zahl der Immobilientransaktionen stieg demnach auf 3.174. Gleichzeitig erhöhte sich der Geldumsatz deutlich auf rund 2,94 Milliarden Euro. Damit setzt sich der Markt nach zwei schwierigen Jahren wieder in Bewegung.

Beim Preisniveau zeigt sich hingegen ein anderes Bild. Die durchschnittlichen Preise für Wohnimmobilien blieben gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil oder gaben leicht nach.

Immobilienpreise im Landkreis München

Eine deutliche Veränderung verzeichneten Doppelhaushälften und Reihenhäuser. Mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 995.000 Euro unterschreiten diese insbesondere bei Familien gefragten Immobilien erstmals seit 2018 wieder die Marke von einer Million Euro. Trotz dieser Entwicklung bleibt das Preisniveau im Landkreis München hoch. Die Kaufpreise liegen weiterhin deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt.

Thomas Aigner, Geschäftsführer und Inhaber der Aigner Immobilien GmbH, verweist auf die anhaltend hohe Nachfrage in der Region: „Der Landkreis München gilt als die wirtschaftlich stärkste Region Deutschlands. Die Nachfrage nach Immobilien ist hier sehr hoch, wir haben zahlreiche Anfragen von Kaufinteressenten.“

Nach heute von Dahler Immobilien veröffentlichten Zahlen für das Luxussegment musste die Stadt München indes auf Basis von Angebots- und Nachfragedaten von ImmoScout24 im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich Federn lassen. Demnach verzeichnete die bayerische Landeshauptstadt mit einem Rückgang der Preise für Premiumhäuser von 18,2 Prozent das höchste Minus unter den sieben größten deutschen Städten. Mit durchschnittlich 13.102 Euro je Quadratmeter bleibt München jedoch weiterhin auch für Luxusobjekte der teuerste Markt.