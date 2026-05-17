Arbeitskraftabsicherung – unverzichtbar, individuell gestaltbar

Es ist hinlänglich bekannt: Fast jeder vierte Arbeitnehmer scheidet krankheitshalber oder unfallbedingt vor Erreichen des Rentenalters aus dem Berufsleben aus. Wenn das Einkommen aus eigener Tätigkeit wegfällt, droht dem Betroffenen und seiner Familie eine existenzgefährdende Situation. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente reicht in keiner Hinsicht aus, den bisherigen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Vorsorge ist dringend geboten, doch wo findet man den geeigneten Anbieter und auf welche Parameter ist zu achten?

Bei der Anbieter-Wahl sollte man auf langjährige Expertise und ein breit gefächertes Angebot achten. Die fachkundige Beratung durch einen Makler führt den Kunden auf einen sicheren Weg, ist der Berater doch zum „best advice“ verpflichtet. Die InterRisk als etablierter Biometrieversicherer ist ausschließlich im Vertriebskanal Makler tätig.

Frühzeitig beginnen – mit der Schüler-BU

Eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit sollte frühzeitig gestartet werden. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: Die Gesundheitsprüfung ist in jungen Jahren in aller Regel unproblematisch, bei einem frühen Einstieg kommt man in den Genuss eines günstigen Beitrags.

Seit 2025 bietet die InterRisk ihre Schüler-BU an. Auch Schüler können berufsunfähig werden. Das bedeutet, dass sie aus gesundheitlichen Gründen den Unterricht nicht mehr besuchen können. Das kann durch eine schwere Krankheit bedingt sein, durch einen Unfall oder durch eine psychische bzw. psychosomatische Erkrankung. Auch fehlende Aufnahme- oder Konzentrationsfähigkeit gehören hierzu.

Der Unique Selling Point bei der InterRisk-Schüler-BU besteht darin, dass der Schüler, der vor dem Abitur eintritt, seinen „Schüler-Status“ sein ganzes Berufsleben behält und damit dauerhaft von äußerst günstigen Beiträgen profitiert. Umfangreiche Nachversicherungsgarantien stellen sicher, dass der „Schüler“ in seinem späteren Leben stets ausreichend versichert ist.

Neue Berufsunfähigkeitsversicherung der

InterRisk seit Jahreswende 2025/2026

Nach intensiver Vorarbeit hat die InterRisk zur Jahreswende 2025/2026 eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung auf den Markt gebracht. Sie zeichnet sich durch zahlreiche innovative Bedingungen aus, auf die es für den Makler in seiner Kundenberatung ankommt:

Nachversicherungsgarantien: Durch die vielen ereignisabhängigen Nachversicherungsgarantien ist eine Erhöhung um bis zu 50% der versicherten BU-Rente möglich, insgesamt bis max. 36.000 Euro Jahresgesamtrente. Auf die Prüfung von Gesundheit, Hobbys und Beruf wird verzichtet.

Karrieregarantie: Nach Gehalts-/Einkommenssprung besteht innerhalb von zwölf Monaten ohne Gesundheitsprüfung die Erhöhungsmöglichkeit bis zu 6.000 Euro Monatsrente.

Die Infektionsklausel gilt jetzt auch bei teilweisem Tätigkeitsverbot.

Bei der Beitragszahlung werden jetzt keine Stundungszinsen mehr erhoben.

Vier Tarife zur Auswahl

Die InterRisk bietet je nach Bedarf vier unterschiedliche Tarife an:

Der Tarif S.M.A.R.T. ist für Kunden, die keine psychischen Erkrankungen erwarten.

Die Tarife XL oder EcoPlan richten sich in erster Linie an junge Menschen und Berufseinsteiger.

Der Tarif XXL ist der Spitzentarif der InterRisk und erhält immer wieder Top-Platzierungen von den namhaften Rating-Agenturen und unabhängigen Vergleichern. Er bietet zusätzliche Extraleistungen wie eine Sofortzahlung bei schweren Unfallverletzungen (einmalig zwölf Monatsrenten, max. 12.000 Euro), eine Einmalzahlung bei schwerer Erkrankung eines Kindes, eine vorgezogene Leistung von zwölf Monatsrenten bei einer Lebenserwartung von weniger als zwölf Monaten oder eine Verlängerung der Vertragslaufzeit um bis zu zwölf Jahre, max. bis zum 65. Lebensjahr.

Mit der InterRisk ist man gegen das schwerste biometrische Risiko, die Berufsunfähigkeit, perfekt abgesichert.

Autor: Dr. Hans-Jürgen Danzmann