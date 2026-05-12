Betriebliche Vorsorge wird zum strategischen Muss

Betriebliche Vorsorgelösungen gewinnen derzeit massiv an Bedeutung – allerdings weniger aus eigenem Antrieb, sondern durch steigenden Druck auf Arbeitgeber. Fachkräftemangel, demografische Entwicklung und veränderte Erwartungen der Arbeitnehmer führen dazu, dass Unternehmen heute aktiv in strukturierte Versorgungssysteme investieren müssen. Was früher ein optionaler Benefit war, ist heute ein zentraler Wettbewerbsfaktor im Kampf um qualifizierte Mitarbeiter.

Parallel dazu verändert sich der Vermittlermarkt spürbar. Die Anforderungen an Beratung, Haftungssicherheit und regulatorische Umsetzung sind deutlich gestiegen. Gleichzeitig fehlt vielen Vermittlern die notwendige Spezialisierung, um diese Komplexität vollständig abzubilden. Insbesondere im Firmenkundengeschäft zeigt sich: Wer weiterhin produktorientiert arbeitet, stößt schnell an Grenzen. Der Markt entwickelt sich klar in Richtung strukturierter, spezialisierter Lösungen. Gerade für Sach- und Kompositmakler entsteht daraus eine besondere Situation. Sie verfügen häufig über stabile Firmenkundenbestände, haben jedoch weder die Kapazität noch die fachliche Tiefe, um komplexe Vorsorgethemen wie die betriebliche Altersversorgung oder ganzheitliche Versorgungssysteme eigenständig umzusetzen. Dadurch bleiben erhebliche Umsatzpotenziale ungenutzt – sowohl im Bestand als auch im Cross-Selling. Im Firmenkundengeschäft geht es heute nicht mehr um einzelne Produkte, sondern um die Entwicklung integrierter Versorgungssysteme. Altersvorsorge, Gesundheitsleistungen und Einkommensabsicherung müssen sinnvoll miteinander verzahnt werden. Gleichzeitig sind steuerliche, arbeitsrechtliche und organisatorische Fragestellungen zu berücksichtigen. Diese Komplexität macht es für viele Vermittler schwer, solche Mandate eigenständig zu erschließen und haftungssicher umzusetzen.

Genau hier setzt personalis an. Als Institut für betriebliche Vorsorge übernehmen wir die Konzeption, Strukturierung und Umsetzung komplexer Versorgungssysteme im Hintergrund. Der Makler bleibt dabei zentraler Ansprechpartner des Unternehmens und behält die vollständige Beziehungshoheit. Gleichzeitig wird er in die Lage versetzt, zusätzliche Geschäftsfelder zu erschließen, ohne eigene Ressourcen oder Spezialwissen aufbauen zu müssen. Für angebundene Makler entsteht daraus ein klarer Mehrwert: Bestehende Firmenkunden lassen sich systematisch um hochwertige Vorsorgethemen erweitern, zusätzliche Erträge werden erschlossen und die eigene Position beim Kunden nachhaltig gestärkt. Besonders relevant ist dabei das Cross-Selling-Potenzial in angrenzende Bereiche wie Arbeitskraftabsicherung oder Krankenversicherung, das strukturiert genutzt werden kann. Makler, die ihre Firmenkunden ganzheitlich betreuen und bestehende Mandate gezielt weiterentwickeln wollen, finden in personalis einen spezialisierten Partner, der genau diese Lücke schließt – mit klaren Prozessen, haftungssicherer Umsetzung und einem Modell, das zusätzliche Erträge ermöglicht, ohne die eigene Rolle beim Kunden zu verändern. Die Zusammenarbeit mit personalis ist bewusst schlank, einfach und praxisnah aufgebaut. Im ersten Schritt erfolgt eine kurze Kontaktaufnahme – meist ausgelöst durch einen konkreten Firmenkundenfall oder das grundsätzliche Interesse, bestehende Sach-Kunden um Vorsorgethemen zu erweitern.

In einem strukturierten Gespräch werden die individuellen Rahmenbedingungen wie etwa Kundenstruktur, vorhandene Verträge, Zielsetzung sowie mögliche Potenziale mit dem Makler geklärt. Auf dieser Basis entwickelt personalis ein passgenaues Konzept für die jeweilige Unternehmenssituation. Die gesamte fachliche Konzeption, rechtssichere Ausarbeitung und operative Umsetzung wird dabei im Hintergrund übernommen. Der Makler bleibt zentraler Ansprechpartner seines Kunden und führt die Gespräche gemeinsam mit personalis oder vollständig eigenständig – je nach Wunsch und Erfahrung.

In enger Abstimmung mit dem Makler entwickeln wir ein integriertes Versorgungssystem: Analyse der bestehenden Situation im Unternehmen, Entwicklung eines integrierten Versorgungssystems (bAV, bKV, Arbeitskraftabsicherung), Abstimmung mit dem Arbeitgeber sowie die strukturierte Einführung bei den Mitarbeitern. Für den Makler entsteht dadurch ein klar skalierbares Einnahmen- / Ertragsmodell. Bestehende Kundenbeziehungen werden vertieft, neue Umsatzquellen erschlossen und gleichzeitig die eigene Position als ganzheitlicher Ansprechpartner im Firmenkundensegment gestärkt. Gerade für Makler, die bereits Zugang zu Firmenkunden haben (und sich dort als Experte in ihrem Bereich positioniert haben, aber die Themen bAV oder bKV bisher nicht aktiv nutzen, bietet die Zusammenarbeit mit personalis Bestandsschutz und zusätzliche Ertragsmöglichkeiten einen direkten und risikoarmen Einstieg in diese Geschäftsfelder.

Autor Marcus Börner ist Geschäftsführer der personalis GmbH – Institut für betriebliche Vorsorge