BU-Leistungsfall: Große Unterschiede bei Überschussbeteiligungen

Die Überschussbeteiligung im Leistungsfall ist bei Berufsunfähigkeitsversicherungen keine garantierte Größe. Dennoch kann sie die tatsächliche Rentenhöhe im Ernstfall spürbar beeinflussen. Eine aktuelle Marktauswertung der Finanzberatung Bierl zeigt, wie stark die Unterschiede zwischen den Anbietern ausfallen.

Demnach liegen HDI mit 2,10 Prozent, HUK-Coburg mit 2,35 Prozent, Nürnberger mit 2,05 Prozent und die Bayerische mit 2,00 Prozent an der Spitze. Am unteren Ende der Skala finden sich Helvetia mit 0,70 Prozent, der Münchener Verein mit 0,35 Prozent und Canada Life mit 0,00 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Niveau bei den meisten Versicherern kaum verändert. Einzelne Anbieter wie Cosmos Direkt steigerten ihre Überschussbeteiligung um 0,45 Prozentpunkte, die Stuttgarter um 0,40 Prozentpunkte. Die Dialog senkte ihren Wert um 0,20 Prozentpunkte.

Relevanz im Leistungsfall

Überschüsse im Leistungsfall werden von Versicherern freiwillig gewährt. Sie erhöhen die vertraglich vereinbarte BU-Rente jährlich, sind jedoch weder garantiert noch langfristig festgeschrieben.

Bei einer monatlichen BU-Rente von 3.000 Euro ergibt sich laut der Auswertung zwischen einem Überschuss von 0,70 Prozent und 2,35 Prozent ein Unterschied von rund 50 Euro im Monat. Auf das Jahr gerechnet summiert sich dies auf mehrere Hundert Euro.

„Die Überschüsse sind die Kirsche auf der Sahnetorte und sollten nie als Hauptkriterium dienen. Wer aber zwischen zwei gleichwertigen Anbietern wählt, sollte auch wissen, wer hier seit Jahren verlässlich in der Spitzenklasse agiert – und wer die Überschüsse heimlich nach unten korrigiert“, ordnet Tobias Bierl, Gründer der Finanzberatung Bierl die Kennzahlen.

Kennzahl mit begrenzter Aussagekraft

Die Überschussbeteiligung allein ersetzt keine umfassende Tarifprüfung. Maßgeblich bleiben Bedingungen, Stabilität des Versicherers und Leistungspraxis. Gleichwohl bietet die Entwicklung der Überschüsse einen zusätzlichen Hinweis auf die wirtschaftliche Lage und die Ertragssituation eines Anbieters.

Die vollständige Vergleichstabelle mit der Entwicklung aller untersuchten Versicherer seit 2020 stellt die Finanzberatung Bierl online zur Verfügung.