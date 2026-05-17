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Warum Beratung heute beim Menschen startet – und nicht beim Produkt.

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: HDI
Carsten Kock, Leiter Maklervertrieb Leben, HDI

Arbeitskraft ist das wichtigste Vermögen und trotzdem ist ein großer Teil der Bevölkerung noch immer unzureichend abgesichert. Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) gilt weiterhin als Goldstandard, doch in der Praxis scheitert eine Absicherung häufig an drei Hürden: fehlendem Verständnis, eingeschränktem Zugang (z. B. durch Gesundheit oder Beruf) und der Frage der Bezahlbarkeit.

Genau hier setzt HDI an: Wir plädieren für eine ergebnisoffene Beratung zur Arbeitskraftabsicherung. Statt mit dem Produkt zu starten, beginnen wir mit dem Menschen: Beruf, Lebenssituation, Absicherungsbedarf, Budget und erst danach folgt die passende Lösung. Denn das Ziel ist nicht „BU um jeden Preis“, sondern eine tragfähige Absicherung, die Kundinnen und Kunden wirklich hilft.

Für eine moderne BU-Beratung zählt heute vor allem: Einfachheit, Fairness und Transparenz. Deshalb reduzieren wir Komplexität dort, wo sie in der Beratung oft bremst. Ein Beispiel ist der vollständige Verweisungsverzicht in Erst- und Nachprüfung. Damit wird diese zentrale Frage im Leistungsfall für Kundinnen und Kunden klarer und nachvollziehbarer.

Gleichzeitig braucht der Markt ein Lösungsportfolio: Betriebliche Modelle können Zugangshürden senken und die Absicherung durch steuer- und sozialversicherungsbegünstigte Beiträge und ggf. einen Arbeitgeberzuschuss wirtschaftlich attraktiver machen. Und für Zielgruppen, für die eine BU nicht passend oder nicht darstellbar ist, können Alternativen wie die Grundfähigkeitsversicherung eine eigenständige, sinnvolle Absicherung sein – vorausgesetzt, Leistungsauslöser und Grenzen werden sauber erklärt und dokumentiert.

Unser Anspruch: Vertriebspartner bestmöglich zu unterstützen. Mit klaren Produktargumenten, Schulungen, digitalen Strecken und schnellen Vorprüfungen. So wird Beratung effizienter, nachvollziehbarer und haftungssicher – und die Abschlusswahrscheinlichkeit steigt auch bei anspruchsvollen Risiken.

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