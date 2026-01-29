Aream Group übernimmt Photovoltaik-Projektentwickler

Bestandteil der Akquisition ist eine Projektpipeline von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Höhe von anfänglich mehr als 500 MWp inklusive Grünstromspeicher (BESS) in verschiedenen Projektphasen, teilt Aream mit. „Dazu kommt ein operativ erfahrenes Entwicklungsteam mit vier Mitarbeitenden und einem großen Netzwerk in der Energiebranche“, sagt Markus Voigt, CEO der Aream Group.

Das Team der GME Ventures verfügt den Angaben zufolge über langjährige Expertise entlang der gesamten Wertschöpfung der PV-Projektentwicklung – unter anderem in den Bereichen Technik, Vertragswesen, Bauleitplanung und Asset-Strukturierung. Ziel der Übernahme und der Integration sei, die Projektentwicklungskapazitäten zu stärken und die Umsetzung der Pipeline schneller voranzutreiben.

Christian Schnaidt, Fabian Pramel und Jörn Preuth, Geschäftsführer der Aream Advisory GmbH, sowie Falko Krause und Michael Reck, Vorstände der GME Ventures AG, begleiten die Integration in dieAaream Group.

„Die Akquisition ermöglicht uns, schneller zu wachsen und durch die übernommene Projektpipeline das Potenzial von zukünftigen Erneuerbare-Energien-Anlagen besonders zusammen mit Batteriespeichern für unsere institutionellen Investoren zu vergrößern“, sagt Voigt, denn Solarstrom in Kombination mit Batteriespeichersystemen werde sich zu einer wesentlichen Säule der Energieversorgung in Europa entwickeln. „Wenn sich weitere Gelegenheiten für externes Wachstum ergeben, werden wir auch diese nutzen“, so Voigt. Die derzeitige Konsolidierungsphase des Marktes biete hier gute Chancen.