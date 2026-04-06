Aufgebohrt: Signal Iduna startet neuen Kfz-Tarif mit erweiterten Leistungen

Signal Iduna führt zum 1. Mai einen grundlegend überarbeiteten Kraftfahrttarif ein. Die neue Tarifstruktur umfasst zwei Produktlinien, die entweder einen umfassenden Rundumschutz oder einen flexibel erweiterbaren Grundschutz bieten. Im Zentrum steht die Produktlinie Premium, die mit einem deutlich ausgebaute Leistungsspektrum vorfährt. Dazu zählt unter anderem eine All-Risk-Deckung für den Akku von Elektro- und Hybridfahrzeugen, die über klassische Kaskoleistungen hinausgeht. Auch der bisher optionale Autoschutz-Baustein ist nun fester Bestandteil dieser Linie.

Versicherte profitieren zudem von einer verlängerten Neu- und Kaufwertentschädigung. Diese gilt nun bis zu 36 Monate nach Erstzulassung oder Erwerb und greift bei Totalschäden oder Diebstahl. Ergänzend übernimmt der Versicherer Kosten für Smart-Repair-Maßnahmen bei Kleinschäden.

Mehr Leistungen bei Schäden und E-Mobilität

Die überarbeitete Tarifgeneration erweitert zudem die Absicherung bei Folgeschäden. Nach Tierbissen sind Schäden nun bis zu 20.000 Euro gedeckt. Zudem umfasst der Versicherungsschutz Kollisionen mit Tieren aller Art.

Neu ist eine Wertminderungsentschädigung in der Vollkasko. Sie gleicht nach größeren Reparaturen einen Teil des verbleibenden Wertverlusts aus. Darüber hinaus berücksichtigt die Signal Iduna neue Mobilitätsformen stärker: Fest installierte Dashcams sind mitversichert, ebenso werden Carsharing-Nutzungen berücksichtigt. Nach einem Unfall mit einem Carsharing-Fahrzeug reduziert der Versicherer die finanzielle Belastung der Versicherten, indem er die Differenz zwischen der oft höheren Selbstbeteiligung des Anbieters und der tariflich vereinbarten Selbstbeteiligung übernimmt.

Auch für Elektro- und Hybridfahrzeuge wird der Airbag ausgeweitet. Der Akku ist nicht nur gegen klassische Risiken abgesichert, sondern auch gegen Schäden durch Bedienfehler, Ungeschicklichkeit oder Kurzschluss. Zusätzlich ist der Diebstahl einer heimischen Wallbox bis zu 3.000 Euro versichert.

Basis-Tarif mit mehr Flexibilität

Neben der Premium-Variante positioniert der Versicherer auch die Produktlinie Basis neu. Sie deckt grundlegende Risiken ab, etwa Zusammenstöße mit Haarwild, und richtet sich an Kundinnen und Kunden mit geringerem Absicherungsbedarf.

Zugleich wird der Tarif modular erweitert. Zusatzbausteine wie Fahrerschutz oder GAP-Deckung können nun auch im Basis-Tarif eingeschlossen werden. Diese Möglichkeit war bislang der Premium-Linie vorbehalten. Für Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos steht zudem ein spezielles Elektroschutz-Paket im Basistarif zur Verfügung.