Ausgewogenheit neu gedacht: Wie Carmignac Patrimoine in einervolatilen Welt Diversifizierung einsetzt

Seit seiner Auflegung 1989 ist der Carmignac Patrimoine ein Vorreiter im Bereich der Multi-Asset-Anlagen gewesen. Doch die Welt der traditionellen ausgewogenen Portfolios hat sich grundlegend verändert. Die klassische 60:40-Aufteilung zwischen Anleihen und Aktien – lange Zeit der Standard für passive Diversifikation – bietet nicht mehr denselben Schutz vor Kursverlusten bei geopolitische Verwerfungen und einem erratischen US-Präsident. Stattdessen gewinnen Anpassungsfähigkeit und aktives Risikomanagement wieder an Bedeutung.

Ein Fonds für strukturellen Wandel

Unser Carmignac Patrimoine wurde von Anfang an so konzipiert, dass er sich an wechselnde Konjunkturzyklen anpassen kann – ein Ziel, das er in seiner über 35-jährigen Geschichte erfolgreich verfolgt hat. Das seit 2022 bestehende neue Marktumfeld, geprägt von Inflationsschwankungen und fiskalpolitischen Maßnahmen, die die Marktdynamik verändern, eignet sich hervorragend für einen so flexiblen Fonds.

Unter der Leitung von Jacques Hirsch, Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra und Kristofer Barrett verfolgt der Fonds seit September 2023 ein einziges langfristiges Ziel: Performance über den gesamten Zyklus hinweg bei gleichzeitiger Abfederung von Markteinbrüchen.

Aktiv bei Allokation und Duration

Das Aktien-Engagement kann zwischen 0 % – 50 % variieren, ergänzt durch Renten und liquide Mittel. Aber dies ist nur der Ausgangspunkt. Die Laufzeitbandbreite des Fonds von –4 bis +10 gibt dem Team die Freiheit, sich an verschiedene Zyklus-Phasen anzupassen und Volatilität in Chancen statt in Risiken zu verwandeln. Seit „Liberation Day“ in den USA im April 2025 weist das Portfolio eine negative Modified Duration auf. Dies zeigt Inflationsvorsicht, und hält gleichzeitig Optionen offen. Da das Investmentteam meint, dass Inflationsrisiken vom Markt weiterhin unterbewertet werden, werden Realzinsen, kurze Laufzeiten und selektive Credit-Engagements bevorzugt, um Carry und Absicherung auszugleichen.

Aktien bleiben einer der drei wichtigsten Performance-Treiber des Fonds und werden mittels einer klaren Bewertungsdisziplin verwaltet. Kristofer Barrett konzentriert sich auf Unternehmen mit starker Preissetzungsmacht, Rentabilität und nachhaltigem Wachstum – Eigenschaften, die in einer Welt der höheren Zinsen zunehmend belohnt werden. KI und Digitalisierung bleiben strukturelle Wachstumsthemen.

Über die traditionelle Diversifikation hinaus

Heutzutage geht Diversifikation über Anlageklassen hinaus. Währungen, Goldminenunternehmen und Derivate gehören beim Carmignac Patrimoine zum Instrumentarium des aktiven Risikomanagements. Das Investmentteam nutzt Optionen und Futures sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich, um das Engagement dynamisch anzupassen – wodurch das Risiko in angespannten Märkten potenziell reduziert wird und gleichzeitig Liquidität für Umschichtungen erhalten bleibt.

