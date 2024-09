Axa Deutschland: Daniela-Carina Pohl wird neue Vorständin für das Ressort Operations

Daniela-Carina Pohl ist seit Juli 2020 bei Axa Deutschland und leitet dort den Bereich Groß- und Komplex-Schaden im Ressort Sachversicherung. Zuvor war sie sieben Jahre für die VHV-Versicherungen in verschiedenen Schlüsselfunktionen tätig.

Bei Axa Deutschland hat sie gemeinsam mit ihrem Team die Transformation und Modernisierung des Schadenbereichs wesentlich vorangetrieben, betont der Versicherer bei der Bekanntgabe der Personalie. Unter anderem habe Pohl die Einführung agiler Zielstrukturen und die Etablierung eines umfassenden Performance-Managements verantwortet. Dies ermöglich nun eine präzise Steuerung der operativen Ergebnisse. Der Wechsel von Pohl in den Konzernvorstand von Axa Deutschland erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

„Ich freue mich sehr, Daniela-Carina Pohl für die Besetzung dieser so wichtigen Stelle bei Axa Deutschland gewonnen zu haben“, wird Thilo Schumacher, Axa Deutschland CEO in der Unternehmensmitteilung zitiert. Schumacher ist überzeugt, dass Pohl dass Vorstandsteam mit ihrer umfangreichen Erfahrung in der Leitung großer operativer Einheiten und ihrer Innovationsstärke bereichern werden. „Der gesamte Vorstand freut sich auf Daniela und die zukünftige Zusammenarbeit“, so Schumacher.