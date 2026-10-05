Barmenia Kranken ordnet Zahnzusatzversicherung mit vier Tarifstufen neu

Vier Tarifstufen, ein Tarif: Die Barmenia Krankenversicherung bringt zum 1. November 2026 mit „Mehr Zahn Kompakt“ eine neue Zahnzusatzversicherung an den Markt.

Die Barmenia Krankenversicherung richtet ihr Angebot in der Zahnzusatzversicherung neu aus. Zum 1. November 2026 führt der Kölner Versicherer die Tariflinie „Mehr Zahn Kompakt“ ein, die Leistungen für Zahnersatz, Zahnbehandlung, Zahnprophylaxe und Kieferorthopädie in einem Tarif bündelt. Kundinnen und Kunden wählen zwischen vier Leistungsstufen mit 70, 80, 90 und 100 Prozent.

„Menschen wünschen sich heute oftmals Lösungen, die einfach verständlich sind und sich an veränderte Lebenssituationen anpassen lassen“, sagt Christian Ritz, Vorstand Gesundheit der BarmeniaGothaer. „Mit der neuen Tariflinie schaffen wir genau diese Verbindung aus Orientierung, Flexibilität und verlässlichem Schutz. So begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden langfristig und stärken unsere Position in einem wichtigen Wachstumsfeld.“

Die Einstiegsstufe „Mehr Zahn Kompakt 70“ richtet sich an Versicherte, die zunächst einen Basisschutz suchen, ihn aber später erweitern wollen. Zum 21. Geburtstag oder einmalig nach sieben Versicherungsjahren können sie den Schutz ohne erneute Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten aufstocken.

Welche Leistungen der neue Tarif abdeckt

Zum Leistungsumfang zählen Zahnprophylaxe einschließlich professioneller Zahnreinigung, hochwertige Kunststofffüllungen, Wurzel- und Parodontosebehandlungen, Aufbissschienen sowie schmerzlindernde Maßnahmen. Auch Implantate, Kronen, Brücken und Inlays sind eingeschlossen, ebenso kieferorthopädische Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zahnaufhellungen übernimmt die Barmenia alle zwei Jahre bis zu einem Höchstbetrag von 250 Euro.

Bei Zahnbehandlung und Zahnprophylaxe liegt die Erstattung in den Stufen 80, 90 und 100 jeweils bei 100 Prozent, in der Einstiegsstufe 70 bei 70 Prozent. Für Zahnersatz und Kieferorthopädie richtet sich die Erstattungshöhe nach der gewählten Tarifstufe, die Kosten der Regelversorgung beim Zahnersatz sind in allen vier Stufen vollständig versichert.

Kieferorthopädische Leistungen für Kinder und Jugendliche sind unabhängig vom Grad der Zahnfehlstellung eingeschlossen, sofern die Behandlung vor Vollendung des 18. Lebensjahres beginnt. Erwachsene erhalten Versicherungsschutz für kieferorthopädische Behandlungen, wenn diese infolge eines Unfalls oder einer schweren Erkrankung notwendig werden.

Wartezeiten, Leistungsstaffel und Wechselvorteil

Der Versicherungsschutz beginnt ohne Wartezeiten, sodass Versicherte Leistungen direkt nach Vertragsschluss im Rahmen der Leistungsstaffel in Anspruch nehmen können. In den ersten vier Kalenderjahren gelten dabei festgelegte Höchstgrenzen, die ab dem fünften Jahr entfallen – ausgenommen sind Leistungen für Zahnprophylaxe. Für kieferorthopädische Leistungen bei Kindern und Jugendlichen gilt eine eigene Staffel, die auf die ersten zwei Kalenderjahre begrenzt ist. Bei unfallbedingten Behandlungen entfällt die Leistungsstaffel vollständig.

Wer mindestens sechs Monate eine Zahnersatzversicherung unterhalten und diese unmittelbar vor Versicherungsbeginn beendet hat, profitiert von einem Wechselvorteil: Die Leistungsstaffel entfällt in diesem Fall bereits ab dem dritten Kalenderjahr.

Die Barmenia sichert zudem zu, dass vereinbarte Leistungen auch dann bestehen bleiben, wenn sich die Vorleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Heilfürsorge künftig ändern. Eine Innovationsgarantie stellt sicher, dass medizinisch notwendige zahnmedizinische Behandlungsmethoden versichert sind, selbst wenn sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht existieren.