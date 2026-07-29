Hanse Merkur erweitert Auslandsschutz für Langzeitaufenthalte

Ab dem 28. Juli 2026 gelten bei der Hanse Merkur Reiseversicherung überarbeitete Bedingungen für drei Outgoing-Tarife: RK 365, RKL und Young Travel Outgoing. Das Hamburger Unternehmen richtet sein Angebot damit stärker auf die wachsende Gruppe von Menschen aus, die mehrere Monate oder Jahre im Ausland verbringen – für Studium, Praktikum, Freiwilligendienst, Sprachreise oder aus beruflichen Gründen.

Katrin Rieger, Bereichsdirektorin Reisevertrieb Deutschland bei der Hanse Merkur, begründet die Weiterentwicklung mit den unterschiedlichen Anforderungen dieser Zielgruppen: „Wer für längere Zeit ins Ausland geht, möchte sich auf das konzentrieren, was vor ihm liegt. Dabei ist die Gewissheit wichtig, im Fall der Fälle gut abgesichert zu sein und schnell Unterstützung zu erhalten.“

Neben dem erweiterten Versicherungsschutz verweist die Hanse Merkur auf digitale Gesundheitsservices, die Versicherten weltweit schnellen Zugang zu medizinischer Hilfe ermöglichen sollen. „Mit der Weiterentwicklung unserer Outgoingtarife bieten wir passgenauen Schutz für unterschiedliche Lebenssituationen“, so Rieger.