Reiseversicherung: Wem Vema-Makler bei Auslandsreisekranken und Rücktritt vertrauen

Die Maklergenossenschaft Vema hat ihre Partnerbetriebe erneut zu deren bevorzugten Anbietern befragt, dieses Mal im Bereich der Reiseversicherungen. Dabei sollten die Makler die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten nennen. Bewertet wurden die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und Policierung sowie die Erfahrungen im Leistungsfall und die Erreichbarkeit der Versicherer.

Vema Top-Ten Auslandsreisekranken

Bei der Auslandsreisekrankenversicherung liegt die Würzburger mit ihrem Vema-Deckungskonzept mit 14,89 Prozent der Nennungen vorn, gefolgt von HanseMerkur mit 13,37 Prozent und Care Concept mit 12,16 Prozent.

Quelle: VEMA

Vema Top-Ten Reiserücktritt- und abbruchversicherung

Auch bei der Reiserücktritts- und -abbruchversicherung führt die Würzburger mit 23,84 Prozent der Nennungen. Auf den Plätzen folgen HanseMerkur mit 18,10 Prozent und Ergo mit 14,13 Prozent.

Quelle: VEMA

Warum Reiseversicherungen für Vermittler relevant bleiben

Eine Auslandsreisekrankenversicherung gehört für viele Versicherte zum festen Bestandteil der Reisevorbereitung, da der Schutz über die gesetzliche Krankenkasse im Ausland je nach Zielland eingeschränkt sein kann. Hohe Behandlungskosten sind dabei nicht nur in den USA ein Thema. Auch im Mittelmeerraum können unerwartete Rechnungen entstehen, wie ein vieldiskutierter Fall aus Ägypten zeigte, bei dem die Behandlung eines Unfallverletzten mit 3.700 Euro zu Buche schlug.

Eine Reiserücktritts- oder -abbruchversicherung greift, wenn eine Reise wegen Krankheit oder anderer Gründe nicht angetreten oder fortgesetzt werden kann und keine kostenneutrale Stornierung mehr möglich ist. Die Relevanz einer solchen Absicherung steige mit dem Preis der gebuchten Reise, betont die Maklergenossenschaft.