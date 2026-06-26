Das Ende einer Ära: Ergo gibt nach 101 Jahren den Namen DKV auf

Der Düsseldorfer Versicherungskonzern Ergo gibt eine der traditionsreichsten Marken der deutschen Assekuranz auf: Die Deutsche Krankenversicherung AG (DKV) soll bis Ende 2027 vollständig unter der Hausmarke Ergo aufgehen. Zuerst hatte der Versicherungsmonitor über den Vorgang berichtet, das VersicherungsJournal bestätigte ihn durch eine Konzernsprecherin. Die DKV wurde 1926 von mehreren Ärzten und einem Kaufmann in Berlin gegründet und gehört seit 2008 zur Ergo-Gruppe. Mit dem Rebranding verschwindet der Name nach genau 101 Jahren vom Markt.

Gemessen an den jährlichen Bruttobeitragseinnahmen ist die DKV mit rund 5,5 Milliarden Euro der zweitgrößte PKV-Anbieter hinter der Debeka. Bei den Vollversicherten rangiert das Unternehmen auf Platz drei hinter Debeka und Axa. Die Zahl der Vollversicherten ging zwischen 2021 und 2025 um rund 60.000 Personen von 710.000 auf 652.000 zurück. Im Zusatzgeschäft hingegen wächst die DKV: Die Zahl der Verträge stieg von 3,6 Millionen im Jahr 2021 auf 3,7 Millionen Ende 2025.

Der Konzern betont, dass es sich ausschließlich um eine Markenfrage handelt. Eine Fusion mit dem Schwesterunternehmen Ergo Krankenversicherung AG sei nicht geplant. Beide Gesellschaften haben unterschiedliche Schwerpunkte: Die Ergo Krankenversicherung ist auf Zusatzversicherungen spezialisiert, während die DKV ihren Hauptschwerpunkt im Krankenvollversicherungsgeschäft hat. Laut einer Konzernsprecherin ist das Rebranding „eine Neuausrichtung unserer Marke, kein struktureller Umbau des Unternehmens. Weder Standorte noch Mitarbeiter sind daher organisatorisch oder strukturell betroffen.“

KI-Suche als Treiber der Markenbereinigung

Als Begründung nennt der Konzern neben dem hohen Werbeaufwand für parallel betriebene Marken einen bemerkenswerten strategischen Faktor: Die parallele Suchmaschinen- und KI-Optimierung für eine zusätzliche Marke sei zu teuer und ineffizient. Laut Süddeutscher Zeitung beruft sich die Konzernführung darauf, dass immer mehr Nutzer ihre Suchanfragen über KI-Assistenten statt über klassische Suchmaschinen stellen und Unternehmen mit mehreren Marken deshalb einen deutlich höheren Aufwand betreiben müssen, um sichtbar zu bleiben. Hinzu kommt das Engagement beim DFB: Ergo sponsert die deutsche Fußballnationalmannschaft und will diese Investitionen sinnvollerweise auf eine einzige Dachmarke konzentrieren.

Die DKV ist nach Victoria, Hamburg-Mannheimer, Ergo Direkt und DAS die letzte Ergo-Tochter, deren Name verschwindet. Der Schritt fügt sich in einen klaren Konzernkurs ein. Auch die Wettbewerber Generali oder Allianz haben ihre Markenlandschaften deutlich gestrafft und frühere Traditionsnamen aufgegeben.

Was sich für Vermittler ändert

Im Maklermarkt ist die DKV vor allem im Bereich Krankenzusatz und Pflegezusatz aktiv. Bei den Maklerfavoriten belegt sie laut der aktuellen AssCompact-Studie „AssCompact Award PKV & Pflege 2026″ jeweils den fünften Platz. Für Vermittler und deren Kunden ändert sich nach Konzernangaben vorerst nichts: Bestehende Verträge und Services bleiben unberührt. Wie die frühere DKV künftig genau firmieren wird, ist noch offen.