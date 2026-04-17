Welche Oldtimerversicherer im Kundenurteil überzeugen

Mit dem Start der Oldtimer-Saison wird nicht nur gefahren, sondern auch verglichen. Eine aktuelle Studie von Servicevalue in Kooperation mit Focus Money zeigt, welche Versicherer bei Besitzern klassischer Fahrzeuge mit Fairness überzeugen – und wo die Unterschiede liegen.

Mehr als 2.000 Kundenurteile zu 26 Anbietern bilden die Grundlage der Untersuchung. Bewertet werden neben dem Produktangebot auch Preis-Leistung, Betreuung und Schadenregulierung. Damit geht es weniger um Tarife im Detail als um die Frage, wie verlässlich Versicherer im Alltag tatsächlich agieren.

Große Namen und Spezialisten dicht beieinander

Auffällig ist, wie eng etablierte Anbieter und spezialisierte Nischenversicherer zusammenliegen. Neun Gesellschaften erreichen die Bestnote „sehr gut“, darunter Allianz, ADAC Versicherungen und HUK-Coburg – aber auch Spezialanbieter wie Herzenssache oder OCC Assekuradeur.

Einige Anbieter setzen sich dabei leicht ab. ADAC Versicherungen, Allianz, Hiscox und HUK-Coburg erhalten in allen vier Bewertungskategorien die Bestnote. Andere schneiden insgesamt ebenfalls sehr gut ab, zeigen aber Schwächen in einzelnen Bereichen. Dahinter folgt ein breites Mittelfeld mit der Bewertung „gut“, etwa Generali, Zurich oder CosmosDirekt. Die Unterschiede sind hier weniger grundsätzlicher Natur, sondern zeigen sich vor allem im Detail.

Fairness entscheidet sich im Schadenfall

Entscheidend für die Kundenwahrnehmung ist weniger die Police selbst als deren Umsetzung, so Servicevalue. Besonders stark wirkt sich aus, wie nachvollziehbar und reibungslos Schäden reguliert werden. Auch die Fachkompetenz der Ansprechpartner und die Geschwindigkeit der Reaktion spielen eine zentrale Rolle. Hier zeigen sich laut Studie die größten Unterschiede zwischen den Anbietern.

Positiv bewertet wird dagegen häufig die Erreichbarkeit und die Bandbreite der angebotenen Leistungen. Gleichzeitig wird deutlich: Ein gutes Angebot allein reicht nicht, wenn es im Leistungsfall hakt.

Maßgeschneiderte Policen erfordern Beratung

Oldtimer- und Youngtimer-Versicherungen folgen eigenen Regeln. Nutzung, Unterbringung und Zustand der Fahrzeuge unterscheiden sich stark vom klassischen Alltagsauto – entsprechend individuell fallen die Policen aus.

„Oldtimer und auch Youngtimer bedürfen nicht nur einer besonderen Pflege, sondern auch eines individuellen Versicherungsschutzes, bei dem unter anderem der Fahrzeugtyp, die Nutzung sowie die Parksituation berücksichtigt werden“, sagt Claus Dethloff, Geschäftsführer von ServiceValue. „Bei derart maßgeschneiderten Policen müssen Kundinnen und Kunden sich darauf verlassen können, von ihrem Versicherer stets mit höchster Kompetenz und Fairness beraten und betreut zu werden.“