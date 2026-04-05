Wohnmobil & Wohnwagen-Versicherung: Diese Anbieter überzeugen Kunden besonders

Die Caravaning-Branche ist mit Rückenwind ins Jahr 2026 gestartet: Knapp 5.000 Neuzulassungen im Januar meldet der Caravaning Industrie Verband. Mit der steigenden Nachfrage wächst auch der Bedarf an passenden Versicherungslösungen für Reisemobile.

Welche Anbieter dabei aus Kundensicht überzeugen, untersucht eine aktuelle Studie von Service Value in Kooperation mit Focus Money. Dabei erreichen zehn Versicherer für Wohnmobile und Wohnwagen im aktuellen Kundenurteil zur Fairness die Bestnote „sehr gut“.

Quelle: Service Value

Zur Spitzengruppe zählen ADAC Versicherungen, Allianz, CosmosDirekt, DA Direkt, HUK-Coburg beziehungsweise HUK24, LVM Versicherung, R+V, RMV Reise-Mobil-Versicherung, Signal Iduna und die Württembergische. Weitere neun Anbieter erhalten die Bewertung „gut“.

Hohe Zufriedenheit über alle Merkmale hinweg

Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden liegt insgesamt auf hohem Niveau. Besonders stark schneidet zudem die Angebotsvielfalt ab: 82 Prozent bewerten sie positiv. Der weltweite Versicherungsschutz erhält mit 75 Prozent Zustimmung die niedrigste Bewertung, bleibt aber ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem Leistungen im Schadenfall, stabile Beiträge und ein umfassender Versicherungsschutz die Wahrnehmung von Fairness prägen. Auch der Kundenservice trägt wesentlich zur Bewertung bei.

Leistungen im Schadenfall prägen die Bewertung

Die Untersuchung basierte auf einer Online-Befragung. Grundlage ist eine Studie von ServiceValue in Kooperation mit Focus Money, in die 2.394 Bewertungen zu 28 Anbietern einfließen. Die Teilnehmer bewerteten die Anbieter anhand von vier Dimensionen: Produktangebot, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenbetreuung und Schadenregulierung. Ergänzend flossen 15 Service- und Leistungsmerkmale in die Analyse ein.

Die Bewertung erfolgte auf einer vierstufigen Skala. Für jedes Merkmal wurde ein Indexwert berechnet, aus dem sich die Gesamtnote ableitete. Anbieter mit überdurchschnittlichen Ergebnissen erhielten das Urteil „gut“, deutlich bessere Werte wurden mit „sehr gut“ ausgezeichnet.

Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der Service Value GmbH, sagt: „Das Reisen mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil verspricht Unabhängigkeit, Spontanität und, je nach Ziel, auch ein gewisses Maß an Abenteuer“. Gleichzeitig betont er: „von ihrem Versicherer wünschen sich die meisten Kunden allerdings etwas ganz anderes, nämlich unter anderem stabile Beiträge, eine verlässliche Schadenregulierung und einen umfassenden Service.“

Seite 2: So schneiden die Gesellschaften in den Dimensionen Produktangebot, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenbetreuung und Schadenregulierung.