Betrug: BaFin warnt vor angeblicher europäischer Finanzaufsicht

Auf ihrer Website eufsc(.)org behauptet die European Financial Service Commission (EUFSC), eine europäische Finanzmarktaufsichtsbehörde zu sein, berichtet die BaFin. „Das ist falsch“, so die BaFin.

Die Finanzaufsicht hatte zuletzt bereits vor ähnlichen Betrugsmaschen gewarnt, unter anderem vor den angeblichen Aufsichtsbehörden „European Trading Entities“ und „European Brokers Regulation“.

„Sollten Sie von dieser falschen Behörde kontaktiert werden, reagieren Sie nicht. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft“, empfiehlt die BaFin. Bei Zweifeln könnten sich Verbraucherinnen und Verbraucher an die BaFin wenden.

Ob und gegebenenfalls mit welchen Anliegen die angebliche EU-Behörde bereits an Verbraucher herangetreten ist, geht aus der kurzen BaFin-Meldung nicht hervor.