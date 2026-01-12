BaFin warnt erneut vor Plattformreihe für Handel mit Kryptowerten

Die Präsentation auf den Websites beginnt der Mitteilung der BaFin zufolge meist mit folgendem Satz: „Ihr Tor zu innovativstem Krypto-Handel“ oder auch „Kryptowährungshandel meistern: Ihr ultimativer Leitfaden“. Die Websites verfügen demnach über kein Impressum. Deren Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Interessierte werden aufgefordert, auf den entsprechenden Websites ihre Daten in einem Kontaktformular zu hinterlegen, berichtet die Behörde. Nach Erkenntnissen der BaFin werden die Kundendaten anschließend an Betreiber von Online-Handelsplattformen weitergegeben, die nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Die Websites stehen demnach in Verdacht, vornehmlich der Geschäftsanbahnung für unerlaubt erbrachte Finanz- beziehungsweise Kryptowerte-Dienstleistungen zu dienen.

Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:

altrevoducthai(.)de

axelonbit-de(.)de

binavocore-systems(.)de

bodiaedge(.)com

bodiaedge-systems(.)de

ch-zyvarnexcore(.)com

consiunsin(.)com

deesist-app(.)de

exferreiq-kol(.)com

exferreliq-de(.)de

febdyxolai-de(.)de

findburgai(.)info

finoraptc(.)com

gentakpartners-hop(.)com

larevix-invest(.)de

larevixinvest-de(.)com

lunoxyrem-hex(.)com

lynavotrade-solutions(.)de

meyraativan-de(.)com

nevelano-bot(.)de

novyrakelthar-de(.)de

openswitai-tog(.)com

orvynnest-systems(.)de

pluraxai-de(.)de

pluraxaiofficial(.)com

qelnofaxai(.)net

qelnofaxai(.)pro

qelnofaxai-de(.)com

qelnofaxai-de(.)de

rovixenai(.)app

sofortigesurso-jev(.)com

trevalisavg-das(.)com

tynavocore-solutions(.)de

tynavorise(.)app

velanonest-systems(.)de

vixgenai(.)app

voxigenai(.)com

voxigenai-solutions(.)de

yqenvalcore-de(.)de

zyvarnex-core(.)com

zyvarnexcore(.)net

Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden, so die BaFin.

Hintergrund: Wer in Deutschland Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, enthält die kostenlose Unternehmensdatenbank der Behörde.