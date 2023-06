Bilanz 2022: Mylife Beitragseinnahmen steigen weniger fulminant

Solides Ergebnis in einem schwierigen Geschäftsumfeld. Die MyLife Lebensversicherung AG hat ihre Geschäftszahlen für 2022 vorgelegt. Mit einem Plus von 1,5 Prozent blieben die Beitragseinnahmen allerdings deutlich hinter den Zuwachsraten der Vorjahre.

Die zur Ideal Gruppe gehörende Mylife Lebensversicherung AG, Göttingen hat ihre Geschäftszahlen für 2022 vorgelegt. Die Bruttobeitragseinnahmen im Kerngeschäft mit Nettoversicherungen stiegen trotz volatiler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen im Vergleich zum sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 um + 4,3 Prozent auf 293,8 Millionen Euro (2021: 281,8 Millionen Euro mit + 53,0 Prozent zum Vorjahr). Die Gesamtbeitragseinnahmen erhöhten sich um + 1,5 Prozent auf 332,6 Millionen Euro (2021: 327,7 Millionen Euro mit + 49,2 Prozent zum Vorjahr).

„Im Fokus unseres Produktangebots stehen investmentbasierte Versicherungslösungen, die durch Innovation, Kosteneffizienz und Transparenz in perfekter Weise die Interessen der Kunden bedienen. Eine hohe Flexibilität und digitale Steuerungsmöglichkeiten sorgen zusätzlich dafür, dass unsere Produkte individualisierbar sind und sich an veränderte Lebenssituationen anpassen lassen. In diesem Geschäftssegment sehen wir einen wachsenden Markt und sind deshalb von der weiteren positiven Entwicklung unseres Unternehmens überzeugt“, sagt Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der Mylife Lebensversicherung.

Stornoquote und Abschlusskosten bleiben niedrig

Im Bereich der Nettoversicherungen konnten auch die geringen Storno- und Kostenquoten auf einem niedigen Niveau gehalten werden. Die Stornoquote nach Anzahl lang nach Unternehmensangabe mit zwei Prozent auf dem Vorjahresstand. Auch die Abschlusskosten blieben mit 0,2 Prozent auf dem niedrigen Niveau. Die Verwaltungskosten bezifferte die Mylife mit 1,6 Prozent. Vor dem Hintergrund des deutlich gestiegenen Geschäftsvolumens sind Investitionen in die Automatisierung und Verwaltungsprozesse geplant.

