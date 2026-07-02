Biolitec richtet sich neu aus und setzt auf Wachstum bei minimalinvasiven Lasertherapien

Die biolitec-Unternehmensgruppe hat ihre Führung neu aufgestellt und präsentiert sich mit einem neuen Markenauftritt. Günther Juranitsch und Gilles Penning übernehmen gemeinsam die Geschäftsführung der biolitec Biomedical Technology GmbH. Juranitsch verantwortet zudem als CFO die biolitec Group, während Penning als Managing Director tätig ist.

Das Unternehmen will den Ausbau minimalinvasiver Lasertherapien vorantreiben und sich auf den Wandel im Gesundheitswesen einstellen. Hintergrund sind die zunehmende Ambulantisierung medizinischer Eingriffe sowie der steigende Kosten- und Effizienzdruck auf Kliniken und andere Leistungserbringer.

Nach Unternehmensangaben sollen moderne Laserverfahren dazu beitragen, Eingriffe schonender durchzuführen und gleichzeitig Behandlungsprozesse wirtschaftlicher zu gestalten. Dabei setzt biolitec auch auf sein internationales Netzwerk von Anwendern, um neue Therapieansätze zu entwickeln und bestehende Verfahren weiterzuentwickeln.

Fokus auf Proktologie und Urologie

Zum Portfolio zählen unter anderem die Laserverfahren FiLaC®, SiLaC® und LHP® zur Behandlung von Fisteln und Hämorrhoiden. Hinzu kommen TULA® für die Behandlung von Blasentumoren sowie ELLA® zur Therapie von Endometriose. Nach Angaben des Unternehmens ermöglichen die Verfahren kürzere Behandlungen und können längere Krankenhausaufenthalte vermeiden.

Die zunehmende Verlagerung medizinischer Leistungen in den ambulanten Bereich eröffnet nach Einschätzung von biolitec zusätzliche Einsatzmöglichkeiten für diese Technologien. Gleichzeitig gewinnen wirtschaftliche Aspekte durch neue Vergütungsmodelle im Gesundheitswesen an Bedeutung.

Neue Strategie im Gesundheitsmarkt

„Mit dem neuen Markenauftritt und der klaren strategischen Ausrichtung tragen wir dazu bei, Patienten schonender zu behandeln und dass unsere Kunden, trotz steigenden Effizienzdrucks durch neue Abrechnungsverfahren wie die Hybrid-DRGs, Behandlungsprozesse wirtschaftlicher und patientenorientiert gestalten können. In einem sich stark wandelnden Gesundheitsmarkt ist es unser Ziel, Ärzten und Versorgern dabei zu helfen, diesen Wandel aktiv mitzugestalten, indem wir die Vorteile minimalinvasiver Lasertherapien für Ärzte und Patienten zugänglich machen und neue Therapiefelder eröffnen“, so Gilles Penning.