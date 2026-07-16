Mehr als 10.000 Hitzetote: Europas Gesundheitssysteme geraten unter Druck

Die Hitzewellen in Europa 2026 machen die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels deutlich, mit mehr als 10.000 zusätzlichen Todesfällen allein in der heißen Phase Ende Juni. Stabile Gesundheitssysteme, gesundes Altern und präventive Maßnahmen im Lebensstil werden für die Menschen in Europa immer wichtiger, sagt Damien Ng, Next Generation Research bei Julius Bär:

Die immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen in Europa entwickeln sich zu einer Herausforderung für die öffentliche Gesundheit. Neue Daten belegen die steigende Zahl der Todesopfer durch extreme Temperaturen auf dem gesamten Kontinent: Der offizielle Sterblichkeitsmonitor EuroMOMO (European Mortality Monitoring) verzeichnet für die Hitzewelle Ende Juni 2026 in zwölf europäischen Ländern mehr als 10.000 überzählige Todesfälle – mehr als 9.000 davon waren Menschen im Alter von 65 Jahren und älter.

Wissenschaftler stellen fest, dass die extremen Temperaturen, die in mehreren Regionen 40 Grad Celsius überstiegen und zum heißesten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen in Westeuropa beitrugen, ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel praktisch unmöglich gewesen wären. Deutschland gehörte zu den am stärksten betroffenen Ländern; das Robert-Koch-Institut schätzt, dass es 2026 bislang 5.120 hitzebedingte Todesfälle gab.

Ähnliche Trends wurden auch in anderen Teilen Europas beobachtet. In England und Wales schätzten Forscher des Imperial College London, des Met Office und der London School of Hygiene and Tropical Medicine, dass im Mai und Juni etwa 2.700 Menschen infolge von Hitzewellen starben, wobei allein die Hitzewelle im Juni etwa 440 Todesfälle pro Tag verursachte. Die Forscher stellten fest, dass das ungewöhnlich frühe Auftreten der Hitze die Risiken erhöhte, da viele Gemeinden und Gesundheitssysteme zu dieser Jahreszeit weniger auf extreme Temperaturen vorbereitet waren. Diese Erkenntnisse verstärken die Befürchtung, dass klimabedingte Gesundheitsrisiken zunehmen und sich in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich noch verschärfen werden.

Die steigende Sterblichkeitslast übt zunehmenden Druck auf Gesundheitssysteme, Rettungskräfte und soziale Versorgungsnetze aus und unterstreicht die dringende Notwendigkeit verbesserter Warnsysteme und deren Auswirkungen auf die Gesundheit, klimaresilienter Infrastruktur, besserer Überwachung und eines stärkeren Schutzes für gefährdete Bevölkerungsgruppen. Gleichzeitig verdeutlicht der Trend die Bedeutung präventiver Gesundheitsmaßnahmen und eines gesunden Alterns.

Regelmäßige körperliche Aktivität, ein gesundes Körpergewicht, die effektive Behandlung chronischer Erkrankungen, soziale Kontakte und eine Sensibilisierung für hitzebedingte Risiken können dazu beitragen, die Anfälligkeit des und der Einzelnen zu verringern. Eine stärkere Widerstandsfähigkeit des Gesundheitswesens und ein gesünderer Lebensstil werden entscheidend sein, um die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels auf den Menschen abzumildern und die Gesundheit der Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten zu schützen.