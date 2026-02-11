Bitcoin-Suchanfragen auf Google erreichen zweithöchsten Wert seit 2009

Das deutschlandweite Google-Suchvolumen nach „Bitcoin“ erreicht jüngst einen Trend-Score von 96. Seit Beginn der Datenerhebung lag der Wert nur einmal höher – im Jahr 2021 mit dem Maximalwert von 100. Das zeigt eine aktuelle Infografik von boersen-parkett.de. Damit befindet sich das öffentliche Interesse auf dem zweithöchsten Stand der vergangenen 15 Jahre.

Auffällig ist der Zeitpunkt des Anstiegs. Anders als in früheren Hochphasen fällt der aktuelle Ausschlag nicht in eine Phase neuer Rekordkurse, sondern in eine Phase deutlicher Schwäche. Bitcoin notiert derzeit rund 46,8 Prozent unter dem Allzeithoch des vergangenen Jahres.

Historisch treiben nicht nur neue Höchststände die Suchanfragen. Gerade starke Kursbewegungen nach unten lösen Informationsbedarf aus. Anleger suchen Orientierung, Marktteilnehmer prüfen mögliche Einstiegspunkte, Außenstehende fragen nach strukturellen Risiken oder einer überfälligen Korrektur.

Kursrückgang und Spekulationen prägen die Debatte

Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt eine mediale Nebenentwicklung. Mit der Veröffentlichung weiterer Teile der sogenannten „Epstein Files“ kursiert vorübergehend eine neue Theorie zur Identität von Satoshi Nakamoto. Die Behauptung, Jeffrey Epstein könne hinter Bitcoin stehen, gilt als unbelegt. Der jüngste Anstieg der Suchanfragen fällt jedoch zeitlich mit der breiten Diskussion dieser Spekulation zusammen.

Die Frage nach der Identität des Bitcoin-Gründers begleitet das Netzwerk seit seiner Entstehung. Immer wieder führen neue Thesen zu kurzfristigen Ausschlägen im öffentlichen Interesse. Die aktuelle Episode reiht sich in diese Serie ein und verstärkt die ohnehin angespannte Stimmung.

Gleichzeitig zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen öffentlicher Wahrnehmung und Kapitalflüssen. Während negative Schlagzeilen dominieren und das Suchinteresse steigt, verzeichnen Bitcoin-ETFs drei Tage in Folge deutliche Nettozuflüsse. Allein am Dienstag summieren sich diese auf 166,5 Millionen US-Dollar.

ETF-Zuflüsse und neue Spekulationstrends

Die anhaltenden Zuflüsse deuten darauf hin, dass Teile des institutionellen Marktes die aktuelle Schwächephase nicht als strukturelles Risiko bewerten, sondern als Anpassung der Bewertung. Das Suchverhalten der breiten Öffentlichkeit spiegelt hingegen vor allem Unsicherheit und Klärungsbedarf wider.

Google-Daten erweisen sich damit weniger als verlässlicher Kursindikator, sondern vielmehr als Stimmungsbarometer. Hohe Suchvolumina stehen häufig für Phasen kollektiver Verunsicherung, intensiver Spekulation oder grundlegender Neubewertung.

Parallel verschieben sich innerhalb des Kryptosektors die thematischen Schwerpunkte. Neben Bitcoin gewinnen Prognosemärkte an Bedeutung. Plattformen wie Polymarket erreichen im vergangenen Jahr ein Wettvolumen von rund 60 Milliarden US-Dollar und vervierfachen dieses im Vergleich zum Vorjahr. Das spekulative Interesse verlagert sich zunehmend von reinen Kurswetten hin zu politischen und gesellschaftlichen Ereignissen.