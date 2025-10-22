Blau-Direkt-Tochter Tjara wächst mit fünf neuen Maklerübernahmen

Unter der Leitung von Geschäftsführer Florian Hoffmann hat Tjara Leipzig rückwirkend zum 1. Januar 2025 zwei Maklerunternehmen übernommen: Rothbauer Consulting aus Leipzig und die HD Versicherungsmakler GmbH aus Jena.

Rothbauer Consulting wurde 1994 gegründet und wird anlässlich des 30-jährigen Bestehens an Tjara Leipzig übergeben. Gründer Michael Rothbauer tritt in den Ruhestand. Das Unternehmen betreute über drei Jahrzehnte hinweg vor allem Privatkunden und Finanzierungen. Die HD Versicherungsmakler GmbH wurde 2019 gegründet und betreute neben Privatkunden auch Gewerbekunden. Geschäftsführer Sebastian Dao zieht sich aus der Branche zurück.

Auch Tjara RheinMain unter der Leitung von Tobias Lohn wächst deutlich. Mit den Übernahmen der Karl Stroh Versicherungsmakler GmbH, der VVV Hansa Versicherungsmakler GmbH und der Engel Versicherungsmakler GmbH & Co. KG stärkt das Unternehmen seine Standorte in Bad Homburg und Würzburg.

Die Karl Stroh Versicherungsmakler GmbH wurde 1921 gegründet und ist tief in Bad Homburg verwurzelt. Rückwirkend zum 1. Januar 2025 hat sie sich Tjara RheinMain angeschlossen. Ursula Harth bleibt Geschäftsführerin, während Wolfram Gerhardt in den Ruhestand geht und das Unternehmen beratend begleitet. Auch die VVV Hansa Versicherungsmakler GmbH wird in die Tjara RheinMain integriert.

In Würzburg übernimmt Tjara RheinMain zudem die Engel Versicherungsmakler GmbH & Co. KG. Geschäftsführer Jonas Engel scheidet aus, die Betreuung der Kunden soll nahtlos fortgeführt werden. Künftig leiten Tobias Lohn und Dirk Henkies, CEO der Tjara GmbH, gemeinsam die Geschäfte.