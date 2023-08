Brandbeschleuniger Social Media? „300 Sekunden mit Hans Joachim Lefeld, Lucht Probst Associates (Video)

Am 1.Mai wurde bekanntgegeben, dass First Republic Bank von der US-Aufsichtsbehörde FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) übernommen und sofort an die größte US-Bank JPMorgan verkauft wurde. JPMorgan wird alle Aktiva und die 84 Filialen übernehmen. Die US-Aufsichtsbehörde FDIC rechnet …