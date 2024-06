Buschmann: SPD verzögert Verlängerung der Mietpreisbremse

Grundsteuererklärung: Was bei nicht fristgerechter Abgabe droht

Für die allermeisten Immobilienbesitzer in Deutschland ist am Dienstag die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung abgelaufen. Nur in Bayern haben die Menschen dafür noch drei Monate länger Zeit. Säumigen Eigentümern werden Konsequenzen angedroht.