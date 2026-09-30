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BVT nimmt Windpark-Projekt für Vermögensanlage früher als geplant in Betrieb

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Windrad vor Himmel
Foto: BVT
Eines der Windräder des Windparks Emlichheim.

Die BVT hat die Erweiterung des Windparks Emlichheim mehrere Monate früher als geplant abgeschlossen. Sechs neue Anlagen erhöhen die Gesamtleistung auf mehr als 61 Megawatt. Auch ein Batteriespeicher am Standort ist bereits in Planung.

Die BVT Unternehmensgruppe hat die Erweiterung des Windparks Emlichheim im niedersächsischen Landkreis Grafschaft Bentheim abgeschlossen. Alle sechs neu errichteten Windenergieanlagen des Herstellers Enercon speisen seit Ende Juli Strom ins Netz ein, teilt das Unternehmen mit. Ursprünglich war die Inbetriebnahme erst für November 2026 vorgesehen.

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Der Windpark wird seit 2000 in der Samtgemeinde Emlichheim betrieben. 2018 wurden im Zuge eines Repowerings leistungsstärkere Anlagen installiert. Die zwölf bestehenden Windenergieanlagen verfügen über eine Gesamtleistung von 36 Megawatt. Mit den sechs neuen Anlagen kommen 25,4 Megawatt hinzu. Damit steigt die Gesamtleistung auf mehr als 61 Megawatt. Das Investitionsvolumen der Erweiterung beträgt rund 45 Millionen Euro.

Öffentliches Angebot nach Vermögensanlagengesetz

BVT übernahm nach eigenen Angaben die Projektentwicklung und -umsetzung einschließlich der Organisation der Fremdfinanzierung. Auch Asset Management sowie technische und kaufmännische Betriebsführung liegen bei BVT und Unternehmen der e-Gruppe.

Finanziert wurde die Erweiterung über ein öffentliches Angebot der BVT Windpark Emlichheim 2 GmbH & Co. KG nach dem Vermögensanlagengesetz. Als Ankerinvestoren beteiligten sich institutionelle Anleger, die bereits mit BVT zusammenarbeiten. Hinzu kam eine Bürgerbeteiligung.

Für die Stromproduktion gilt eine über das Erneuerbare-Energien-Gesetz gesicherte Einspeisevergütung über 20 Jahre auf Basis des EEG 2023. Der Zuschlag beträgt nach Angaben von BVT mehr als 70 Euro je Megawattstunde. Bei einer P75-Windannahme strebt BVT für die Investoren eine Rendite im hohen einstelligen bis nahezu zweistelligen Bereich an.

Batteriespeicher am Standort Emlichheim geplant

„Deutsche Windparks mit solchen EEG-Tarifen wie bei unserem Windpark Emlichheim 2 bieten im aktuellen Marktumfeld ein besonders attraktives Rendite-Risiko-Profil. Sie zählen damit zu den interessantesten Core-Investments im europäischen Energiesektor“, sagt Dr. Dominik Schall, Leiter des Geschäftsbereichs Energie und Infrastruktur bei BVT.

Für einen Batteriespeicher in Kombination mit dem Windpark hat BVT bereits Flächen gesichert. Das entsprechende Projekt befinde sich derzeit in Planung.

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