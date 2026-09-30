M&G-Gruppe steigt mit Reneo in deutschen Wohnimmobilienmarkt ein

BauMont Real Estate, der Value-Add-Investmentmanager von M&G Real Estate, ist gemeinsam mit dem Partner Reneo in den deutschen Wohnimmobilienmarkt eingestiegen. Den Auftakt macht der Kauf eines Wohnkomplexes in München-Obersendling für mehr als 70 Millionen Euro – bis zu 200 Millionen Euro sollen binnen zwölf Monaten folgen.

BauMont Real Estate, ein auf Value-Add-Immobilien spezialisierter Investmentmanager der M&G-Gruppe, ist in den deutschen Markt eingestiegen. Gemeinsam mit dem lokalen Operating Partner Reneo hat das Unternehmen eine Wohnimmobilie in München-Obersendling erworben, teilt M&G mit. Der Kauf bildet den Auftakt einer strategischen Partnerschaft. Binnen zwölf Monaten will BauMont Real Estate mehr als 200 Millionen Euro am deutschen Wohnimmobilienmarkt investieren.

Erstes Projekt: Wohnkomplex in München-Obersendling

Das erste Objekt der Partnerschaft befindet sich in der Boschetsrieder Straße im Münchner Stadtteil Obersendling. Der 1970 errichtete Wohnkomplex umfasst rund 8.500 Quadratmeter Fläche, etwa 217 Wohnungen und mehr als 130 Stellplätze. Laut den Angaben liegt der Kaufpreis bei mehr als 70 Millionen Euro.

Aktuell steht das Gebäude in Energieeffizienzklasse H, also in einer der schlechtesten Kategorien. Eine „Brown-to-Green“-Sanierung soll den Bestand auf KfW-55-Standard und Energieeffizienzklasse A heben. Zusätzlich planen die Partner eine Aufstockung um ein Staffelgeschoss. Dadurch sollen rund 1.700 Quadratmeter neue Wohnfläche und mehr als 30 zusätzliche Wohnungen entstehen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen soll die Gesamtzahl der Einheiten auf über 250 steigen.

Fördermittel kommen unter anderem von der KfW sowie aus dem Programm „Klimaneutrale Gebäude“ der Landeshauptstadt München. Es bezuschusst energieeffiziente Bauvorhaben.

Warum BauMont Real Estate auf den deutschen Wohnimmobilienmarkt setzt

Mit dem Einstieg reagiert BauMont Real Estate auf einen aus Unternehmenssicht anhaltenden Nachholbedarf im deutschen Wohnimmobilienmarkt. Deutschland zähle zu den europäischen Märkten mit dem größten Angebotsmangel bei Wohnraum, heißt es in der Mitteilung. Zugleich müsse ein umfangreicher Bestand älterer Gebäude saniert werden. Diese Kombination aus Nachfrageüberhang und Sanierungsbedarf sieht das Unternehmen als Grundlage für aktives Asset Management mit Wertsteigerungspotenzial.

„Mit dieser Akquisition tritt BauMont in den deutschen Markt ein und setzt auf die Chancen, die wir in gut gelegenen Wohnimmobilien sehen, bei denen wir die Energieeffizienz verbessern, neuen Wohnraum schaffen und Mehrwert für unsere Kunden generieren können“, erklärt Ibrahim Awan, der bei BauMont Real Estate als Investment Director für Deutschland verantwortlich ist. „Deutschland zählt zu den Wohnungsmärkten mit dem größten Angebotsmangel in Europa und verfügt gleichzeitig über einen umfangreichen Bestand älterer Gebäude mit erheblichem Investitionsbedarf.“

Rückenwind erhält das Vorhaben durch die Größe der Muttergesellschaft. M&G Real Estate verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von rund 40 Milliarden Euro, Stand 30. Juni 2026. Diese Kapitalbasis will BauMont Real Estate künftig mit der Marktkenntnis und den operativen Kapazitäten von Reneo verbinden. So soll die Partnerschaft in Deutschland wachsen.

Reneo: Technologie- und Asset-Management-Partner

Reneo positioniert sich als Technologie- und Asset-Management-Plattform für Wohnimmobilien. Dabei setzt das Unternehmen den Angaben zufolge auf künstliche Intelligenz, um Sanierungs- und Ausbaupotenziale systematisch zu erkennen und umzusetzen. Lennart Börner und Alexander Graubner-Müller haben Reneo gegründet und leiten es gemeinsam als Co-CEOs. Seit der Gründung hat die Plattform nach eigenen Angaben ein Transaktionsvolumen von mehr als 750 Millionen Euro realisiert. Aktuell verwaltet sie ein Portfolio im Wert von über 400 Millionen Euro.

Unter den Geldgebern der Plattform finden sich unter anderem Peakside Capital, Ardian sowie BauMont Real Estate, ergänzt durch verschiedene Pensionsfonds und Family Offices. Darüber hinaus haben sich die Wagniskapitalgeber Eurazeo, Lakestar und Foundamental an Reneo beteiligt. Außerdem engagieren sich die inhabergeführten Firmen Goldbeck und Bauwens gemeinsam mit mehreren Business Angels. Zusammen haben diese Investoren rund 50 Millionen Euro Eigenkapital eingebracht.

BauMont Real Estate: Value-Add-Investor mit Standorten in London, Paris und Frankfurt

BauMont Real Estate besteht seit 2017. Robert Balick und Frédéric Laurent führen das Unternehmen. Das Führungsteam bringt nach eigenen Angaben mehr als 50 Jahre Erfahrung mit Value-Add-Immobilien in Großbritannien und Kontinentaleuropa mit. Als Teil von M&G Real Estate ist der Investmentmanager zusätzlich in London, Paris und Frankfurt vertreten. Dabei konzentriert er sich auf Büro-, Wohn- und gemischt genutzte Immobilien in Märkten mit begrenztem Angebot. Wie Unternehmen Immobilien auch abseits klassischer Fondsstrategien gezielt einsetzen können, zeigt der Beitrag Unternehmensimmobilien strategisch bei M&A-Transaktionen einsetzen.