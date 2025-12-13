Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Cyberangriff legt Systeme der Ideal Gruppe teilweise lahm

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal Lebensversicherung
Foto: Ideal Lebensversicherung
Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal Lebensversicherung

Die Berliner Ideal Gruppe ist Ziel eines Cyberangriffs geworden und hat ihre Systeme vorsorglich vom Netz genommen. Welche Einheiten betroffen sind und wie das Unternehmen vorgeht.

Die Ideal Gruppe mit Sitz in Berlin ist von einem Cyberangriff durch die Ransomware Akira betroffen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, hat das Unternehmen seine IT-Systeme vorsorglich vom Netz genommen. Der laufende Geschäftsbetrieb sowie die Services werden in eingeschränktem Umfang aufrechterhalten.

Für Kunden, Vertriebspartner und weitere Ansprechpartner hat die Ideal spezielle Telefonnummern sowie eine Email-Adresse eingerichtet. Von dem IT-Ausfall ist auch die zur Gruppe gehörende Ahorn AG betroffen. Nicht betroffen ist nach Angaben des Unternehmens die myLife Lebensversicherung AG, die ebenfalls zur Ideal Gruppe gehört.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Unser IT-Sicherheitsteam arbeitet gemeinsam mit externen Spezialisten und den Ermittlungsbehörden daran, den Vorfall zu analysieren und betroffene Systeme schrittweise wieder herzustellen. Die Infrastruktur unserer Vertriebs- und Geschäftspartner ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen. Derzeit liegen auch keine Hinweise auf einen Missbrauch von Kundendaten vor“, sagt Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal Gruppe.

Nach aktuellem Kenntnisstand beschränkt sich der Vorfall auf die interne IT-Infrastruktur der betroffenen Gesellschaften. Externe Systeme von Partnern sowie angebundene Infrastrukturen sollen nicht beeinträchtigt sein. Einen konkreten Zeitplan für die vollständige Rückkehr zum Regelbetrieb nennt das Unternehmen bislang nicht.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/cyberangriff-legt-systeme-der-ideal-gruppe-teilweise-lahm-708480/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.