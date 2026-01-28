Digital Assets: Neue Plattform verknüpft Emission und Vertrieb in Deutschland

Mit dem offiziellen Launch am 27. Januar geht der „GDX Primary Market“ an den Start. Nach einer 18-monatigen Entwicklungsphase positioniert sich die Plattform als Primärmarkt für Digital Assets in Deutschland, insbesondere für tokenisierte Sachwerte. Nach Angaben des Betreibers handelt es sich um den ersten Primärmarkt dieser Größenordnung im deutschen Markt.

Ein zentrales Merkmal ist die Anbindung an drei gleichzeitig aufsichtsrechtlich lizenzierte Kryptoregisterführer in Deutschland, die die Emission tokenisierter Wertpapiere ermöglichen. Damit soll ein rechtssicherer Rahmen für Neuemissionen digitaler Finanzinstrumente geschaffen werden.

Der „GDX Primary Market“ richtet sich sowohl an Emittenten als auch an Finanzintermediäre. Dazu zählen Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und Crowdfunding-Plattformen, die ihren Anlegern einen strukturierten Zugang zu tokenisierten Sachwerten bieten wollen.

Bereits zum Start sind Emittenten und Vertriebspartner angebunden, darunter zwei der größten Maklerpools Deutschlands. Über diese Partner erhalten Anleger Zugang zu Produkten mit einem betreuten Assetvolumen von rund 15 Milliarden Euro. Die ersten vertrieblichen Umsetzungen sollen planmäßig Ende Januar beginnen.

„Wir rechnen damit, dass sich in den kommenden 24 Monaten rund 100 weitere Vertriebspartner – darunter Banken, Neobroker, Finanzdienstleister, Vermögensverwalter, Family Offices und Crowdfunding-Plattformen – über den GDX Primary Market Zugang zu Digital Assets verschaffen werden“, erklärt Tobias Eckl, Geschäftsführer der Gubbi Protection GmbH.

Hinter dem „GDX Primary Market“ steht die Gubbi Protection GmbH, eine Tochtergesellschaft der Gubbi AG. Die Gesellschaft arbeitet unter dem Haftungsdach der MFC Service GmbH und bildet die regulatorischen und Compliance-Prozesse der Plattform ab.