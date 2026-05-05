Warum solide Unternehmen bei Investoren scheitern

Im Spätsommer 2024 sitzt ein Geschäftsführer aus dem Sauerland in einem Frankfurter Konferenzraum. Sein Maschinenbauunternehmen schreibt seit zwölf Jahren schwarze Zahlen, das Auftragsbuch reicht bis ins zweite Quartal 2026, die Eigenkapitalquote liegt bei 41 Prozent. Er braucht Wachstumskapital für eine zweite Halle. Eine Stunde später ist das Gespräch beendet, ohne Folgetermin. Auf die Frage, was schiefgelaufen sei, antwortet der Investor später nur: „Er hat um Geld gebeten, als hätte er etwas falsch gemacht.“

Diese Szene ist kein Einzelfall. Sie beschreibt ein Muster, das sich in deutschen Mittelstandsfinanzierungen mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit wiederholt und das mit den klassischen Erklärungen aus Lehrbüchern der Corporate Finance nicht zu fassen ist. Zwei Unternehmen mit nahezu identischen Kennzahlen treten an. Eines erhält Kapital, das andere nicht. Die ökonomische Theorie hat darauf keine Antwort. Die Wahrnehmungspsychologie schon.

Die institutionelle Erzählung der Unternehmensfinanzierung ist eine Erzählung der Objektivität. Businesspläne, DCF-Modelle, Due-Diligence-Checklisten – das gesamte Vokabular des Kapitalmarkts suggeriert, dass am Ende einer Prüfung eine messbare Wahrheit steht. Wer die Zahlen liefert, bekommt das Geld.

Wer Investoren nach ihren Entscheidungen fragt, hört eine andere Geschichte. Sie sprechen von „Bauchgefühl“, von „Chemie“, von „Personen, denen man zutraut, das durchzuziehen“. Diese Begriffe sind keine Floskeln. Sie beschreiben einen kognitiven Mechanismus, den Daniel Kahneman als „System 1“ bezeichnet hat: schnelle, intuitive Mustererkennung unter Unsicherheit. Und Investitionsentscheidungen finden – trotz aller Modelle – in genau diesem Modus statt, weil die zu bewertende Zukunft ihrer Natur nach unkalkulierbar ist.

Die Konsequenz ist unbequem, aber empirisch belastbar: Kennzahlen sind notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Kapitalzugang. Die hinreichende Bedingung wird im Gespräch hergestellt – über Sprache, Körperhaltung, Reaktionsmuster auf kritische Fragen. Was Investoren als „Bauchgefühl“ beschreiben, ist die unterbewusste Auswertung von hunderten dieser Mikrosignale.

„Er hat um Geld gebeten, als hätte er etwas falsch gemacht.“ – Investor nach einem gescheiterten Erstgespräch

Sprache als Risikoindikator

Wer hunderte Pitches verfolgt hat, entwickelt ein Ohr für bestimmte Formulierungen. „Wir wollen versuchen“ statt „Wir werden“. „Im Idealfall“ statt „Auf Basis unserer Modellrechnung“. „Eigentlich sind wir profitabel“ – das Wort „eigentlich“ allein genügt, um eine Augenbraue zu heben.

Diese Sprachmuster sind keine stilistischen Marotten. Sie sind das, was Linguisten Hedging nennen – verbale Absicherungen, mit denen Sprecher unterbewusst die Verantwortung für ihre Aussagen reduzieren. In informellen Kontexten ist das soziales Schmiermittel. Im Investorengespräch ist es ein Risikosignal. Wer seine eigenen Zahlen relativiert, gibt dem Gegenüber zu verstehen: Ich selbst traue ihnen nicht ganz.

Besonders auffällig wird dieses Muster im Vergleich. Angloamerikanische Unternehmer formulieren Wachstumsprognosen typischerweise als Behauptungen. Deutsche Mittelständler formulieren sie als Hoffnungen. Beide meinen oft das Gleiche. Der Investor hört aber zwei verschiedene Aussagen – und entscheidet entsprechend.

Die Prägung der vorsichtigen Generation

Es lohnt sich, die Wurzeln dieser Asymmetrie ernst zu nehmen. Der deutsche Mittelstand wurde maßgeblich von Unternehmern aufgebaut, deren wirtschaftliches Koordinatensystem in den siebziger und achtziger Jahren geprägt wurde – einer Zeit, in der Solidität als oberste unternehmerische Tugend galt und Wachstum vor allem als Risiko betrachtet wurde. Die nachfolgende Generation hat dieses Koordinatensystem oft unverändert übernommen, obwohl sich der Kapitalmarkt fundamental verändert hat.

Das Resultat ist ein systematisches Mismatch zwischen Angebots- und Nachfrageseite. Investoren – ob Private Equity, Family Offices oder Wachstumsfinanzierer – kalkulieren mit Skalierung, Multiplikatoren und Exit-Szenarien. Sie suchen Unternehmer, die in dieser Logik denken können. Viele Mittelständler dagegen kommunizieren weiterhin in den Kategorien ihrer Eltern: Substanzwahrung, Verbindlichkeit, Maß. Das sind ehrenwerte Werte. Sie sind nur nicht das, was am Verhandlungstisch gehört wird.

Hinzu kommt ein kulturelles Muster, das sich quantitativ niederschlägt: Studien des KfW-Mittelstandspanels zeigen seit Jahren, dass deutsche Unternehmer im internationalen Vergleich systematisch niedrigere Kapitalbedarfe ansetzen, selbst wenn ihre Wachstumsstrategien deutlich höhere Beträge rechtfertigen würden. Sie unterbieten sich selbst – aus einer tief verankerten Sorge, zu viel zu verlangen.

Das innere Mandat

Diese Sorge hat einen Namen. In der Organisationspsychologie spricht man vom inneren Mandat, der unbewussten Überzeugung eines Unternehmers, ob er sich selbst als legitimen Kapitalnehmer wahrnimmt. Wer dieses Mandat besitzt, tritt in Verhandlungen mit der stillen Selbstverständlichkeit auf, dass sein Vorhaben Investitionen wert ist. Wer es nicht besitzt, signalisiert das Gegenteil – unabhängig davon, wie gut die Zahlen sind.

Sichtbar wird dieses Defizit in konkreten Verhaltensmustern: Termine werden verschoben. Anfragen werden zu vorsichtig formuliert. Bei kritischen Rückfragen weichen Antworten aus, statt zu kontern. Verhandlungen enden mit einem Kompromiss, bevor der Investor überhaupt nachgehakt hat. Aus Sicht des Unternehmers fühlt sich das wie professionelle Bescheidenheit an. Aus Sicht des Investors sieht es wie fehlende Überzeugung aus.

Das ist die vielleicht teuerste Lücke im deutschen Mittelstand: nicht die zwischen Eigen- und Fremdkapital, sondern die zwischen wirtschaftlicher Substanz und unternehmerischem Selbstverständnis.

Aus Sicht des Unternehmers fühlt sich das wie professionelle Bescheidenheit an. Aus Sicht des Investors sieht es wie fehlende Überzeugung aus.

Netzwerk schlägt Pitch Deck

Ein weiterer Faktor, der in der öffentlichen Debatte über Unternehmensfinanzierung systematisch unterschätzt wird, ist die Rolle der Empfehlung. Schätzungen aus dem Beteiligungssektor gehen davon aus, dass ein hoher Anteil aller Wachstumsfinanzierungen im deutschen Mittelstand nicht über formale Kanäle zustande kommt, sondern über Empfehlungen aus bestehenden Netzwerken: über Aufsichtsräte, Bestandsinvestoren, Branchenkontakte.

Der Grund ist ökonomisch rational. Eine Empfehlung verkürzt für den Investor die Prüfungstiefe. Wenn eine Person, der er bereits vertraut, für einen Unternehmer einsteht, übernimmt sie einen Teil des Reputationsrisikos. Die Eintrittsschwelle in das Gespräch sinkt dramatisch.

Die strukturelle Konsequenz ist allerdings unbequem: Unternehmer ohne Zugang zu solchen Netzwerken haben einen Wettbewerbsnachteil, der mit der Qualität ihres Geschäftsmodells nichts zu tun hat. Dieser Nachteil trifft nicht zufällig verteilt. Er trifft überproportional Unternehmer aus der zweiten oder dritten Reihe – jene, die nicht aus den klassischen Industriedynastien stammen, nicht in den Beiräten der einschlägigen Verbände sitzen, nicht über drei Ecken mit dem Frankfurter Bankvorstand verwandt sind.

Hier liegt eine der Stellschrauben, an denen sich die Qualität strategischer Beratung tatsächlich bemisst: nicht in der Optimierung von Pitch-Decks, sondern in der Frage, ob ein Unternehmer den richtigen Raum überhaupt betritt.

Was Investoren wirklich hören wollen

Wer mit Investoren spricht, hört immer wieder dieselbe Beobachtung: Mittelständler beantworten Fragen, die nicht gestellt wurden, und übersehen die, die im Raum stehen. Sie erklären die Geschichte ihres Unternehmens, wenn der Investor wissen will, wie das Geschäft skaliert. Sie betonen Qualität und Tradition, wenn der Investor nach Marktgröße fragt. Sie führen technische Details aus, wenn der Investor wissen will, was der Wettbewerb in achtzehn Monaten machen wird.

Das ist kein Mangel an Intelligenz. Es ist ein Mangel an Übersetzung. Investoren denken in einer spezifischen Logik: Wo entsteht Wert? Wie schnell? Was ist das Rendite-Risiko-Verhältnis? Was ist der Exit? Diese Fragen sind nicht selbsterklärend, und die meisten Unternehmer haben nie gelernt, in dieser Sprache zu antworten, weil sie nie gelernt haben, dass es eine eigene Sprache ist.

Die Aufgabe für unternehmerische Vorbereitung ist deshalb weniger eine inhaltliche als eine perspektivische: Es geht darum, den eigenen Betrieb durch die Brille des Kapitalgebers zu sehen, lange bevor der Kapitalgeber im Raum sitzt.

Die Autorinnen:

Nela Novakovic: Managing Director Eyodwa – Finance & Business Development Expert – Fundraising Advisor

Martina Lackner: Psychologin – Investor Relations & Communications – Fundraising Advisor

www.eyodwa.com