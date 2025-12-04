Newsletter
Digital Infrastructure ELTIF: NAO startet Kooperation mit HanseMerkur Trust

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: Florian Sonntag
Robin Binder, NAO: „Rechenzentren sind das Rückgrat unserer digitalen Zukunft." (Foto vom Cash.-Roundtable im Frühjahr)

NAO erweitert sein Angebot um einen Infrastruktur-ELTIF der HanseMerkur Trust und schafft damit einen Zugang zu Hyperscaler-Rechenzentren. Die Partnerschaft richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die von der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung profitieren möchten.

NAO kooperiert exklusiv mit der HanseMerkur Trust AG, um den HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF (European Long Term Investment Fund) über die eigene Plattform anzubieten, teilt das Unternehmen mit. Der Fonds investiert in Hyperscaler-Rechenzentren und adressiert die steigende Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz und Cloud-Anwendungen. Privatanleger in Deutschland, Österreich und den Niederlanden können über die NAO-App bereits ab einem Euro investieren.

Robin Binder, Gründer und CEO von NAO: „Rechenzentren sind das Rückgrat unserer digitalen Zukunft – von Cloud-Computing bis zu Künstlicher Intelligenz. Mit diesem spezialisierten ELTIF können Privatanleger und -anlegerinnen nun direkt in diese kritische Infrastruktur investieren und an einem der spannendsten Wachstumsmärkte teilhaben.“

Wachstumstreiber digitale Infrastruktur

Die Nachfrage nach Rechenleistung steigt demnach weltweit deutlich. Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und fortschreitende Digitalisierung beschleunigen diese Entwicklung. Eine Analyse von McKinsey prognostiziert, dass sich die globale Kapazität an Rechenzentren bis 2030 nahezu verdreifachen könnte. Die Studie geht je nach Szenario von Investitionen zwischen 3,7 Billionen und 7,9 Billionen US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts aus. Hyperscaler-Rechenzentren bilden die Basis, auf der große Technologieunternehmen wie Amazon, Microsoft und Google ihre Dienste betreiben. Der HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF eröffnet Privatanlegern Zugang zu diesem Marktsegment.

Die HanseMerkur Trust AG ist eine hundertprozentige Tochter der HanseMerkur Versicherungsgruppe und verwaltet 13 Milliarden Euro. Jens Schneider, Leiter Portfoliomanagement bei der HanseMerkur Trust AG: „Durch unsere Partnerschaft mit NAO können wir unsere Expertise im Bereich digitaler Infrastruktur nun auch einem breiteren Publikum anbieten. Bisher war das ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten. Über ein Investment in den HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF können Privatanleger jetzt ebenfalls von der wachsenden Nachfrage nach Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz profitieren.“

Rückgabe jeweils zum Quartalsende möglich

Der Fonds investiert in Hyperscaler-Rechenzentren in den USA, Europa und Asien. Mit einer Laufzeit von zwölf Jahren und einer Netto-Zielrendite von zwölf Prozent Internal Rate of Return ohne Einsatz Fremdkapital richtet sich das Angebot an Anleger mit langfristigem Horizont.

Während der dreijährigen Anlaufphase plant der Fonds jährliche Ausschüttungen von drei Prozent des Nominalkapitals, anschließend sollen Ausschüttungen zwischen sechs und sieben Prozent pro Jahr erzielt werden. Rückgaben sind jeweils zum Quartalsende möglich. Die Frist beträgt mindestens drei und höchstens sechs Monate.

