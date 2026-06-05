KI-Investitionsboom: Wer von Milliardenausgaben wirklich profitiert

Die Pläne von Alphabet, substanzielles Kapital über die Finanzmärkte aufzunehmen, um den Ausbau seiner KI-Kapazitäten voranzutreiben, verdeutlichen den strukturellen Wandel des Sektors: Die Investitionen in Künstliche Intelligenz treten in eine spürbar kapitalintensivere Phase ein, was die Märkte zunehmend in die Pflicht nimmt, den industriellen Aufbau zu finanzieren.

Bereits im vergangenen Jahr war zu beobachten, dass sich die Wertschöpfung im KI-Bereich über die reinen Hyperscaler hinaus ausgeweitet hat. Ein wachsender Teil der Wertschöpfung verlagert sich seither auf die Infrastrukturebene. Dies umfasst neben Halbleitern insbesondere die physische Infrastruktur, die Energieversorgung sowie die industriellen Lieferketten, die für einen großflächigen KI-Einsatz zwingend erforderlich sind. Angesichts des anhaltenden Investitionsbooms entstehen in diesen Segmenten zunehmend Kapazitätsengpässe, was ausgewählten Akteuren eine erhebliche Preissetzungsmacht verleiht.

Das enorme Volumen der geplanten KI-Investitionen signalisiert, dass die Unternehmen unverändert von den langfristigen Renditestrukturen überzeugt sind. Kurzfristig dürften die Erträge jedoch primär den Akteuren zufließen, die diesen Ausbau operativ ermöglichen – und weniger jenen, die ihn finanzieren. Im Zuge der fortschreitenden Kapitalallokation wird sich der Kreis der Profiteure jedoch voraussichtlich sukzessive ausweiten. Dies manifestiert sich einerseits direkt in einer anhaltend hohen Infrastrukturnachfrage und andererseits indirekt durch Effizienzgewinne, wenn hochentwickelte KI-Anwendungen das Produktivitäts- und Umsatzwachstum der Gesamtwirtschaft stimulieren. Ein potenzieller Börsengang von Branchengrößen wie Anthropic unterstreicht zudem, dass die öffentlichen Kapitalmärkte nun zweifach gefordert sind: Sie müssen den weiteren Ausbau kapitalseitig tragen und zugleich dessen künftiges Ertragspotenzial adäquat bewerten.

Autor Martin Todd ist Head of Sustainable & Impact Investing bei Federated Hermes.