HDI Global bestätigt Simon Hunt als CEO für Großbritannien und Irland

Simon Hunt übernimmt nun dauerhaft die Führung von HDI Global UK & Ireland. Der Versicherer gab die Ernennung zum 1. Juni 2026 bekannt. Hunt war seit Februar 2026 als Interim CEO tätig und hatte die Position nach dem Abgang von Stephanie Ogden übernommen. Zuvor verantwortete er als Chief Financial Officer das Finanzgeschäft der britischen und irischen Einheit. Ger Twomey bleibt unterdessen in seiner Rolle als Interim CFO.

Hunt ist seit 2019 bei HDI Global und hat in dieser Zeit verschiedene Führungspositionen bekleidet. In den Monaten seiner kommissarischen Leitung verzeichnete das UK & Ireland Geschäft Wachstum in zentralen Sparten – darunter Accident & Health, Cyber, Credit Risk und Energy. Gleichzeitig hielt das Unternehmen nach eigenen Angaben an einer strikten Underwriting-Disziplin und einer engen Zusammenarbeit mit Maklern und Kunden fest.

Strategie Xcelerate29 als Leitlinie

In seiner neuen Rolle soll Hunt das Geschäft entlang der Unternehmensstrategie Xcelerate29 weiterentwickeln. Im Mittelpunkt stehen gezieltes, profitables Wachstum in den Bereichen Property, Casualty und Specialty Lines sowie kontinuierliche Investitionen in Technologie und datenbasierte Fähigkeiten. Darüber hinaus will HDI Global UK & Ireland verstärkt in die Gewinnung und Bindung von Fachkräften investieren.

Ergänzend sind Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vorgesehen – unter anderem in Schadenmanagement und Risk Engineering. Ziel sei es, aktives Risikomanagement zu stärken, Prozesse zu beschleunigen und fundiertere Einblicke in Risiken zu ermöglichen, betont der Versicherer.

David Hullin, Mitglied des Vorstands von HDI Global, unterstreicht die Bedeutung der Personalie: „Simon Hunt verfügt über ausgeprägte Marktkenntnisse, umfassende Finanzexpertise und einen klaren strategischen Fokus. In seiner Rolle als Interim CEO hat er dem UK & Ireland Geschäft in einem anspruchsvollen Marktumfeld Stabilität und Kontinuität gegeben. Seine Ernennung unterstreicht unser Vertrauen in seine Führungskraft und unser Ziel, die Position von HDI Global als verlässlicher Partner in der Transformation für Makler und Kunden in diesem wichtigen Markt weiter zu stärken.“