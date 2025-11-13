DKM 2025: Cash. Award Innovation Hiscox – „Innovativ und leicht verständlich“

Transkript des Videos:

Herr Kupfer, für welche Zielgruppe wurde das Produkt „Arbeitsausfall bei Hiscox“ entwickelt?

Kupfer: Wir haben das Produkt entwickelt, weil uns viele Freelancer und kleine Unternehmen rückgemeldet haben, dass eine ihrer größten Sorgen der Ausfall von Schlüsselpersonen ist — und in kleinen Betrieben wird praktisch jeder Mitarbeiter schnell zu einer solchen Schlüsselperson. Wir wollten hierfür eine einfache und unkomplizierte Lösung anbieten. Genau daraus ist dieses Produkt entstanden.

Was genau leistet das Produkt?

Kupfer: Ganz einfach: Wir versichern den Ausfall einer Person — bei Einzelunternehmern also auch den Unternehmer selbst. Wenn jemand ausfällt, stellen wir zügig eine Geldleistung zur Verfügung, die das Unternehmen völlig frei verwenden kann.

Wie unterscheidet sich „Arbeitsausfall“ von klassischen Berufsunfähigkeits- oder Unfallversicherungen?

Kupfer: Wir haben das Produkt konsequent vom Bedarf kleiner und mittelständischer Unternehmen aus entwickelt, nicht nach klassischen Versicherungssparten. Viele Probleme herkömmlicher BU- oder Unfallversicherungen — etwa komplizierte Bedingungen, langfristige Leistungsprüfungen oder hohe Beiträge — vermeiden wir.

Wir leisten auf Basis des tatsächlichen Arbeitsausfalls, sehr unkompliziert und schnell. Es gibt keine Gesundheitsfragen, und durch die klare Ausrichtung auf den Arbeitsausfall entfallen auch komplexe Regelungen wie zum Beispiel abstrakte Verweisungen.

Welche konkreten Auslöser führen zu einer Leistung? Wie flexibel ist das Produkt?

Kupfer: Wir versichern den Arbeitsausfall bei Unfall sowie optional auch bei Krankheit. Dabei unterscheiden wir zwischen einem vorübergehenden Ausfall — dann zahlen wir eine monatliche pauschale Geldleistung — und einem dauerhaften Ausfall, zum Beispiel im Todesfall oder wenn eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit vorliegt.

Herr Bethge, über welche Vertriebskanäle wird das Produkt angeboten? Und ist das ein Einstieg in ein neues Segment?

Bethge: Wir vertreiben das Produkt über unsere Maklerpartner und zusätzlich sehr stark digital — also zweigleisig. Das Produkt ist modular aufgebaut und daher ideal für einen digitalen Abschluss. Es lässt sich außerdem leicht mit unserer Vermögensschadenhaftpflicht kombinieren. Zielgruppen bleiben wie gewohnt Freelancer sowie kleine Unternehmen, bei denen der Ausfall einzelner Mitarbeiter großen Einfluss auf den Geschäftserfolg haben kann.

Wie fügt sich das Produkt in die langfristige Strategie von Hiscox ein?

Bethge: Sehr gut. Das Produkt vereint alles, was Hiscox auszeichnet: es ist innovativ, einfach verständlich und orientiert sich klar an den Bedürfnissen unserer Zielgruppen. Innovation ist ein Kernbestandteil unserer Unternehmens-DNA — das sieht man zum Beispiel auch an unseren Lösungen im Bereich Cyber oder beim Thema Künstliche Intelligenz. In diesem Sinne passt „Arbeitsausfall“ hervorragend zu unserer strategischen Ausrichtung.

Wie stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Maklern gut angenommen wird?

Bethge: Ein wichtiger Schritt ist, das Produkt verständlich vorzustellen und zu erklären, dass es sich um eine unkomplizierte Form der Tagegeldabsicherung handelt — ohne komplexe Leistungsverfahren. Schulungen unterstützen dabei zusätzlich. Und natürlich zeigen Schadenfälle am besten, wie verlässlich und schnell wir leisten. Gerade bei einer Schlüsselpersonenversicherung zählen Geschwindigkeit, Verbindlichkeit und Qualität.

„Für die Idee und das Konzept verleihen wir den Innovationspreis 2025–2026 an Hiscox. Herzlichen Glückwunsch!“



Kupfer & Bethge: „Vielen Dank! Wir freuen uns sehr!“