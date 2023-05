Dr. Peters Group holt Michael Peters für Geschäft mit Großanlegern

Die inhabergeführte Dr. Peters Group hat Michael Peters für die neu geschaffene Position des Head of Institutional Sales & Product und damit für den Ausbau des Geschäfts mit institutionellen und semi-institutionellen Investoren gewonnen.

Der 60-Jährige kommt einer Unternehmensmitteilung zufolge von Lehner Investments, Frankfurt, wo er seit Anfang 2021 den institutionellen Kundenvertrieb im Bereich Asset-Management für Deutschland verantwortete. Zuvor war Michael Peters fast 20 Jahre bei der Commerzbank beschäftigt – zuletzt als Direktor des Firmenkunden-Anlagegeschäfts – sowie als Vertriebsdirektor bei Lampe Asset Management und bei Main First/Fenthum Deutschland.

In seiner neuen Funktion berichtet Michael Peters direkt an Nils Hübener, den CEO der Dr. Peters Group. Fachlich und vertrieblich unterstützt wird er von Dieter Büttgenbach, Director Institutional Sales & Product, der bereits im Dezember des vergangenen Jahres zur Dr. Peters Group gestoßen war. Gemeinsam werden sich Peters und Büttgenbach darauf konzentrieren, institutionelle und semi-institutionelle Investoren mit der wachsenden Produktpalette des Dortmunder Emissionshauses vertraut zu machen und passgenaue Anlagekonzepte zu entwickeln, heißt es in der Mitteilung.

Neben Investmentlösungen aus dem langjährig etablierten Aviation-Bereich sowie aus dem neuen Geschäftsfeld Erneuerbare Energien will die Dr. Peters Group perspektivisch auch Immobilienanlagen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren strukturieren.