„Echte Mehrwerte für unsere Partner und Mandanten schaffen“

Die GEVAS AG befindet sich in einem Transformationsprozess. Mit David Piccon hat die GEVAS AG einen neuen Vorstand für Vertrieb und Marketing ins Führungsteam geholt. Welche strategischen Überlegungen haben zu dieser Entscheidung geführt – und welche Impulse werden damit gesetzt?

Decker: Für uns war klar: Wenn wir die GEVAS AG innovativer aufstellen wollen, brauchen wir ein starkes technisches Fundament und neue Impulse im Vertrieb. Mit David Piccon haben wir bewusst jemanden ins Boot geholt, der die Branche aus unterschiedlichen Perspektiven kennt, der innovativ denkt und gleichzeitig ein Gespür für Menschen mitbringt.

Wir haben uns für einen tiefgreifenden Wandel entschieden, hin zu einem modernen Maklermodell, das echten Mehrwert für unsere Partner und Mandanten schafft. Wir wollen unsere gewachsenen Stärken wie unser Beraternetzwerk, unsere Werteorientierung und den konsequenten Kundenfokus in ein nachhaltiges und skalierbares Modell überführen. Und genau da setzt Davids Expertise an. Er hilft uns, diese Stärken strategisch zu verankern und neue Ideen umzusetzen.

Die Entscheidung hat außerdem eine strategische Komponente im Sinne eines sich ändernden Marktes und eines Generationenwechsels. Wir wollen gerade junge, dynamische Leute ausbilden, fördern und ihnen echte Entwicklungsperspektiven bieten. David bringt die Energie und die Erfahrung mit, um genau das zu gestalten: ein moderner, nachhaltiger, erfolgreicher und menschenorientierter Vertrieb.

Was wir mit ihm ins Unternehmen holen, ist auch ein kultureller Impuls: den Status quo zu hinterfragen, sich nicht mit dem Erreichten zufriedenzugeben, sondern die nächste Generation erfolgreich zu machen und auf ihrem Weg zu begleiten. Für uns ist das der Startschuss in eine neue Zeit.

Was war ausschlaggebend für die Entscheidung zum Maklerstatus zu wechseln?

Decker: Die Entscheidung hin zum Maklermodell war für uns ein logischer Schritt. Über viele Jahre haben wir enge, vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Mandanten aufgebaut, da spielt die langfristige Betreuung eine zentrale Rolle. Doch wir haben darüber hinaus gemerkt: In der bisherigen Struktur stoßen wir bei der Bestandsarbeit und im Service immer wieder an Grenzen, sei es bei Auskünften oder der Abwicklungshilfe bei Schäden.

Als Makler können wir diese Aufgaben viel umfassender für unsere Mandanten übernehmen. Das entspricht dem Wunsch vieler Kunden und steigert zudem konkret die Beratungsqualität sowie die Effizienz. Durch regelmäßige ganzheitliche Check-ups stellen wir sicher, dass unsere Mandanten auf dem Weg zu ihren individuellen Zielen bleiben. Die Bindung, wird dadurch gestärkt, und der Service wird persönlicher.

Und nicht zuletzt: Auch aus unserem Beraterteam kam der klare Wunsch, diesen Weg ebenfalls zu gehen. Der Maklerstatus gibt uns die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, nah an den Menschen zu arbeiten – und gleichzeitig ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Qualität sichert.

Wie verändert Technologie konkret die Qualität der Finanzberatung – für Mandanten, aber auch für die Maklerinnen und Makler im Alltag?

Piccon: Technologie verändert, wie wir beraten und vor allem auch wie gut. Für unsere Mandanten bedeutet das: mehr Übersicht, direkter Kontakt zum Berater und einfache digitale Prozesse, von der Vertragsübersicht bis zum Versicherungsvergleich oder der Änderung von Daten. Check-ups und Lückenanalysen werden unkomplizierter, was die Beratungsqualität deutlich steigert. Digitale Beratung ist längst unverzichtbar geworden. Sie ermöglicht schnellen, effizienten und damit passgenauen Service auf Augenhöhe. Nicht zuletzt profitieren auch unsere Maklerinnen und Makler spürbar von der Digitalisierung: Mit unserem eigenen Beratungs-Cockpit und Service-Cockpit läuft der gesamte Prozess effizient und digital sowohl in der persönlichen Beratung als auch online. Das spart Zeit, erhöht die Erreichbarkeit und schafft Freiräume für das Wesentliche: persönliche Begleitung und echte Nähe zum Mandanten. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sie ist die Basis für moderne und persönliche Beratung.

Die GEVAS will nicht einfach nur wachsen, sondern auch ein Zuhause bieten. Wie lebt ihr diese Ziele im Alltag – insbesondere für neue Partner, die dazustoßen?

Piccon: Was mich von Anfang an bei der GEVAS begeistert hat, ist diese besondere Mischung aus Professionalität und Herzlichkeit. Der Fokus liegt hier nicht nur auf Wachstum, sondern außerdem auf einem Umfeld, in dem man sich wohlfühlen kann, in dem man ankommt. Gerade neue Partner spüren das sofort: Sie werden an die Hand genommen und durch unseren GEVAS Campus, persönliche Coaches und ein Team, das auf Augenhöhe zusammenarbeitet, direkt und unkompliziert integriert.

Bei uns kennt man sich und hilft sich, auch direktionsübergreifend. Wir leben flache Hierarchien, fördern offenen Austausch und legen großen Wert auf Gemeinschaft. Gemeinsame Veranstaltungen, auch mit Familien, sind fester Bestandteil unserer Kultur. Wir glauben, dass beruflicher Erfolg und private Zufriedenheit zusammengehören, und sich gegenseitig stärken. Wer zu uns kommt, soll eine Chance für persönlichen Erfolg bekommen und ein echtes Zuhause finden.

Ihr seht euch auch in einer sozialpolitischen Verantwortung, was genau meint ihr damit, z. B. im Hinblick auf die Rentenlücke oder finanzielle Bildung?

Piccon: Wir sehen uns in einer gesellschaftlichen Verantwortung, denn finanzielle Bildung ist heute wichtiger denn je. Gleichzeitig erleben wir täglich, wie groß die Wissenslücken sind: Es gibt kaum fundierte Aufklärung in den Schulen und im Internet kursiert massenhaft Halbwissen. Viele Menschen lassen dadurch enormes finanzielles Potenzial ungenutzt. Gerade bei Themen wie Altersvorsorge, Inflation oder aktienbasierter Vermögensaufbau herrscht oft Unsicherheit oder sogar Angst. Obwohl die Rentenlücke real ist, schieben viele das Thema vor sich her, mit fatalen Folgen.

Hier sehen wir unseren Auftrag: Aufzuklären, zu begleiten und Vertrauen aufzubauen. Und das geht nur unabhängig, transparent und mit echtem Beratungsanspruch. Wir glauben: Nur wer frei von Produktvorgaben agieren kann, kann im Interesse der Mandanten beraten.

Gleichzeitig betrifft das auch die Branche selbst: Es fehlt an Nachwuchs, während viele erfahrene Beraterinnen und Berater in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Wenn wir nichts tun, entstehen gefährliche finanzielle und gesellschaftliche Lücken. Deshalb investieren wir gezielt in Ausbildung, Nachwuchsförderung und ein innovatives Umfeld für die nächste Generation. Gute Finanzberatung ist kein Luxus, sie ist ein Grundstein für finanzielle Selbstbestimmung.

Wie sieht die Strategie der GEVAS für die kommenden fünf bis zehn Jahre aus?

Piccon: Unsere Vision ist klar: Wir wollen einen modernen Maklervertrieb aufbauen, der den Herausforderungen der Zeit begegnet und echte Lösungen für Mandanten, Makler und Mitarbeiter bietet.

Außerdem wollen wir den Nachwuchsmangel angehen. In den kommenden Jahren gehen viele erfahrene Makler in den Ruhestand, doch wer betreut die Kunden weiter? Genau hier setzen wir an: mit einer klaren Ausbildungsstrategie, modernen Tools, fairen Karrierewegen und langfristigen Perspektiven. Unsere Partner sollen wissen: Wenn sie beispielsweise ihren Bestand in eine Maklerrente umwandeln und damit an qualifizierte Kolleginnen und Kollegen übergeben, bleibt die Qualität erhalten, nicht zuletzt, weil wir als Gemeinschaft füreinander einstehen.

Gleichzeitig streben wir eine klare Wachstumsstrategie an und haben uns dafür effizient und skalierbar aufgestellt. Wir planen, unsere Leistungsträger künftig noch stärker am Unternehmen zu beteiligen. Auch die neue GEVAS wird eine Gemeinschaft von Vertrieblern für Vertriebler sein, welche die Interessen der Mandanten in den Mittelpunkt der Beratung stellen. Das ist unser Weg in eine gemeinsame, nachhaltige Zukunft.

