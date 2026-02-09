Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Erneuerbare Energien starten volatil ins Jahr 2026

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: KI-generiert (ChatGPT)
Symbolbild

Der europäische Energiemarkt ist mit heftigen Schwankungen ins neue Jahr gestartet. So zeigte sich an den Strombörsen im Januar erneut eine hohe Volatilität – auch aufgrund einiger außergewöhnlicher Wetterbedingungen, die die Erzeugung aus Erneuerbaren Energien in vielen Regionen Europas beeinflussten.

Das berichtet die Aream Group. „Geringes Windaufkommen, regionale Extremwetterereignisse sowie unterdurchschnittliche Einstrahlungswerte waren operative Herausforderungen“, sagt Patrick Lemcke-Braselmann, Co-CEO der Aream. „Gleichzeitig zeigt sich: Professionelles Asset-Management und hybride Portfolios zahlen sich auch unter schwierigen Rahmenbedingungen aus.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Dabei führten Schnee und Eis in überdurchschnittlich vielen Fällen zu Mindererträgen. „Einige PV-Module waren länger von Schnee bedeckt als normal, auch bei den Windrädern führte Vereisung der Rotorblätter zu geringeren Erträgen“, sagt Lemcke-Braselmann. So spiegeln die Produktionszahlen die außergewöhnlichen Wetterbedingungen wider, belegen zugleich aber die Stabilität und technische Leistungsfähigkeit der Anlagen.

Im Photovoltaik-Portfolio der Aream Group lag die Stromproduktion im Januar 2026 demnach insgesamt unter den langfristigen P50-Erwartungen. Über alle betrachteten Länder hinweg wurden die Ziele nur zu rund 70 Prozent erreicht. Die Analyse zeige jedoch deutlich, dass der Haupttreiber dieser Abweichung die außergewöhnlichen Einstrahlungsbedingungen war. Bereinigt um die tatsächlich verfügbare Sonneneinstrahlung erreichte das Portfolio eine Zielerreichung von 89 Prozent.

Schnee auf den Solarmodulen

In Deutschland sorgten trotz leicht überdurchschnittlicher Sonnenstunden vor allem Schneeablagerungen auf den Modulen für Mindererträge. Die bereinigte Zielerreichung lag hier bei 68 Prozent. Spanien bestätigte erneut seine Rolle als stabiler Ertragsanker: Trotz sehr geringer Einstrahlung erreichten die Aream-Anlagen bereinigt nahezu das Sollniveau (99 Prozent). In Italien führten insgesamt schwache Einstrahlungswerte zu leicht unterdurchschnittlichen Erträgen, die bereinigte Zielerreichung lag dennoch bei soliden 94 Prozent.

Auch im deutschen Windportfolio der Aream Group setzte sich der bereits aus dem Vorjahr bekannte Trend fort. Geringe Windverfügbarkeit sowie zusätzliche Effekte durch Rotorblattvereisung führten zu einer Zielerreichung für den zurückliegenden Monat von 66,2 Prozent. „Der Januar 2026 war geprägt von außergewöhnlichen Wetterbedingungen, die sich unmittelbar in den Erzeugungszahlen widerspiegeln“, sagt Lemcke-Braselmann. „Entscheidend ist jedoch, dass unsere Anlagen technisch stabil laufen und die Performance – insbesondere relativiert anhand der tatsächlichen Wetterdaten – auf einem hohen Niveau liegt.“ 

So werden mit zunehmender Speicherleistung die hohen Volatilitäten bei den Strompreisen immer weiter abnehmen. „Mit Blick auf die kommenden Monate ist eine Normalisierung der Wetterbedingungen und damit eine schrittweise Annäherung an die langfristigen Ertragsziele zu erwarten“, sagt Lemcke-Braselmann.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/erneuerbare-energien-starten-volatil-ins-jahr-2026-711426/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.