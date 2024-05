Europace bringt KI-basierten Zinsrechner mit Echtzeit-Konditionen

Das KI-basierte Web-Widget mit der Bezeichnung „BaufiPasst“ ermögliche Finanzierungsinteressenten die Berechnung von Echtzeit-Konditionen für die Baufinanzierung, kündigt das Unternehmen an. Die Deutsche-Bank-Marke Fyrst nutze das Tool bereits für die privaten Bedarfe ihrer Geschäftskunden. Weitere Nutzer sind demnach die Unternehmen Baugeld Spezialisten AG, Meine-Finanzierung.com, Busch-Finanzdienstleistungen sowie Money Consult.

BaufiPasst sei der erste Finanzierungsrechner, der individuell mit realen Konditionen rechnet. Mit dem digitalen Konditionsrechner können die Kunden der Mitteilung zufolge direkt am „Point of Need“ die reale Machbarkeit ihres Finanzierungswunsches auf Basis realer, tagesaktueller Konditionen und Kaufnebenkosten berechnen.

Während des Prozesses können Verbrauchende dabei solange in der Umgebung anonym testen, bis sie nach Auswahl der passenden Finanzierung in die persönliche Beratung gehen, so Europace. „BaufiPasst ist intuitiv und so einfach, dass damit Finanzieren zugänglicher, transparenter und persönlicher wird”, betont Thomas Heiserowski, Co-CEO und Vorstand.

Mitteilung binnen weniger Minuten

„Mit BaufiPasst ermöglichen wir unseren Kunden einen völlig neuartigen Zugang zur privaten Baufinanzierung”, so Sven Herrmann, Sales- und Projektverantwortlicher bei der Beratung Baufinanzierung im Center der Deutsche Bank AG. Bisher war die eigenständige Berechnung tagesaktueller Konditionen sowie der entsprechenden Kaufnebenkosten nicht möglich. „Heute können wir dem Kunden rein digital und binnen weniger Minuten mitteilen, ob sein Finanzierungswunsch realisierbar ist, entweder bei der Deutschen Bank AG oder bei einer Partnerbank am Markt.”