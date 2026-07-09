Experten warnen: Klassisches Sparen könnte die Rentenlücke künftig vergrößern

Die geplante Rentenreform soll die gesetzliche Alterssicherung langfristig stabilisieren. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass klassische Sparformen wie Tagesgeld oder Sparbücher künftig immer seltener ausreichen, um den Lebensstandard im Ruhestand zu sichern. Ökonomen, Rentenexperten und Verbraucherschützer verweisen auf mehrere Entwicklungen, die den Druck auf die private Vorsorge erhöhen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Inflation. Auch wenn sich der Preisauftrieb gegenüber den Krisenjahren deutlich abgeschwächt hat, verlieren niedrig oder gar nicht verzinste Spareinlagen langfristig an Kaufkraft. Liegt die Verzinsung dauerhaft unter der Inflationsrate, sinkt der reale Wert des Vermögens.

Hinzu kommt der demografische Wandel. Die Menschen leben länger und beziehen dadurch über einen längeren Zeitraum Rente. Das erhöht die Belastung der gesetzlichen Rentenversicherung und verlängert zugleich den Zeitraum, über den angespartes Vermögen reichen muss.

Demografischer Wandel erhöht den Reformdruck

Die Alterssicherungskommission sieht deshalb grundlegenden Reformbedarf. Zu ihren Empfehlungen gehören unter anderem eine stärkere Orientierung des Renteneintrittsalters an der Lebenserwartung sowie eine breitere Finanzierung der Altersvorsorge durch gesetzliche, betriebliche und kapitalgedeckte Elemente. Damit wird deutlich, dass die gesetzliche Rente künftig allein einen geringeren Teil der Alterssicherung übernehmen soll.

Gleichzeitig weisen Experten darauf hin, dass klassische Sparprodukte langfristig häufig keine ausreichenden Renditen erzielen. Historisch erwirtschafteten breit gestreute Aktienanlagen oder ETFs über lange Zeiträume höhere Erträge als Sparbücher oder Tagesgeldkonten, wenngleich sie mit höheren Wertschwankungen verbunden sind. Gerade jüngere Erwerbstätige sollten deshalb frühzeitig mit dem Vermögensaufbau beginnen und ausreichend lange Anlagezeiträume nutzen.

Ein weiterer Baustein der Reformüberlegungen ist der Ausbau kapitalgedeckter Vorsorge. Die Alterssicherungskommission empfiehlt ausdrücklich, gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge und privaten Vermögensaufbau stärker miteinander zu verzahnen und durch eine zusätzliche kapitalgedeckte Rentensäule zu ergänzen.

Experten bewerten die Reform unterschiedlich

Martin Werding, Mitglied der Alterssicherungskommission, weist seit Jahren darauf hin, dass der demografische Wandel tiefgreifende Anpassungen des Rentensystems erforderlich macht. Die Kommission spricht sich deshalb für eine stärkere Ausrichtung an der steigenden Lebenserwartung sowie für zusätzliche kapitalgedeckte Vorsorge aus.

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger betont ebenfalls, Deutschland werde langfristig kaum um ein höheres Renteneintrittsalter herumkommen und müsse die private Altersvorsorge deutlich stärken.

Kritischer äußert sich der Sozialverband VdK. Präsidentin Verena Bentele bezeichnet die Reformdiskussion als sozialen Balanceakt und warnt davor, Beschäftigte in körperlich belastenden Berufen durch ein höheres Renteneintrittsalter zusätzlich zu benachteiligen.

Breitere Vermögensstrategie gewinnt an Bedeutung

Trotz unterschiedlicher Bewertungen besteht unter vielen Fachleuten Einigkeit in einem Punkt: Allein auf Sparbücher oder Tagesgeldkonten zu setzen, dürfte künftig immer seltener genügen, um den bisherigen Lebensstandard im Alter zu sichern.

Stattdessen empfehlen Experten eine breiter aufgestellte Vorsorgestrategie. Dazu zählen neben der gesetzlichen Rente die betriebliche Altersvorsorge, langfristige Kapitalmarktanlagen sowie ausreichende Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Ausgaben.

Die Aussage, Sparen lohne sich künftig nicht mehr, greift daher zu kurz. Sparen bleibt ein wichtiger Bestandteil der finanziellen Vorsorge. Nach Einschätzung zahlreicher Experten reicht klassisches Sparen angesichts des demografischen Wandels, längerer Rentenbezugszeiten und der diskutierten Reformen allein jedoch immer seltener aus, um Versorgungslücken im Ruhestand zu vermeiden.