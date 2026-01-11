Newsletter
EXTRA Multi Asset: Basis für die Altersvorsorge

Frank O. Milewski, Chefredakteur Cash.

Multi Asset war nie wirklich weg – es war nur leiser. In den Jahren ultraniedriger Zinsen schien der Mischfonds altmodisch: Märkte liefen wie auf Schienen, Risiken wirkten beherrschbar. Dann kamen Zinswende, Krieg in Europa und Inflation.

Plötzlich funktionierten alte Korrelationen nicht mehr, Anleihen boten wieder Ertrag, Aktien schwankten heftiger. Genau in diesem Umfeld erlebte und erlebt nach wie vor Multi Asset seine Renaissance. Nach einer Phase der Mittelabflüsse fließt seit anderthalb Jahren wieder frisches Geld. Der Grund ist simpel: Anleger suchen Strategien, die Renditechancen mit aktiver Risikokontrolle verbinden – besonders in der Altersvorsorge. Multi Asset ist damit erneut Basisbaustein und Zugang zu Vermögenssteuerung auch für kleine Sparraten. Modernes Multi Asset ist nicht mehr das starre 60/40-Schema. Es ist ein Prozess: strategische Leitplanken, dazu taktische Eingriffe, wenn Regime wechseln. Auf der Rentenseite zeigt sich der Wert besonders deutlich. Duration, Kreditrisiken und Laufzeiten müssen dynamisch gesteuert werden, weil Inflation und Notenbankpolitik das Umfeld schnell drehen.

Wer starr investiert, verliert. Zugleich werden Multi-Asset-Konzepte systematischer. Quantitative Modelle und KI-gestützte Analysen helfen, Informationsfluten zu filtern, Trends zu erkennen und emotionslos umzuschichten. Der Mensch bleibt wichtig – für Zielsetzung und Einordnung im Kundendepot –, doch Datenbasierung erhöht die Reaktionsfähigkeit. Entscheidend wird Transparenz. Nach den Krisenjahren wollen Berater nachvollziehen können, welche Rolle der Fonds im Portfolio spielt und wie Risiken begrenzt werden. Anbieter, die Prozesse klar erklären und Service liefern, schaffen Vertrauen. Die nächsten Jahre bleiben anspruchsvoll: KI-Euphorie, geopolitische Brüche und hohe Bewertungen verlangen Selektivität. Genau dafür ist Multi Asset gemacht. In einer Welt mit wechselnden Korrelationen ist aktives Management keine Kür, sondern Voraussetzung für verlässliche Ruhestandsplanung.

Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Multi Asset. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.

