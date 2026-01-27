Fed vor Zinspause: Vier Gründe sprechen gegen weitere Senkungen

Die US-Notenbank Fed hält am Mittwoch ihre erste Sitzung im Jahr 2026 ab. Es wird allgemein erwartet, dass sie die Leitzinsen unverändert bei 3,75 Prozent belassen wird.

In einem Muster, das interessanterweise der Abfolge von Zinssenkungen und Pausen im Jahr 2024 ähnelt (als die Fed die Zinsen dreimal senkte und dann neun Monate lang eine Pause einlegte), wird erwartet, dass die Fed ihren aktuellen Zinssenkungszyklus nach einer Senkung der Zinsen um 75 Basispunkte seit September 2025 nun unterbrechen wird.

Die Frage ist: Warum wird erwartet, dass sie ihren aktuellen Zinssenkungszyklus diesmal unterbricht? Wir sehen vier Hauptgründe für diese Entscheidung:

Die US-Wirtschaft erweist sich als widerstandsfähig und die Befürchtungen hinsichtlich einer starken Konjunkturabkühlung, wie sie in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zu beobachten war, schwinden. Der jüngste Rückgang scheint zunehmend nur eine vorübergehende Schwächephase gewesen zu sein, die wahrscheinlich mit der erhöhten politischen Unsicherheit zusammenhing. Letztere scheint nun teilweise nachzulassen, insbesondere im Bereich des Handels zwischen China und den USA.

Für die Zukunft erwarten wir einen erneuten Aufschwung der US-Wirtschaft, unterstützt durch einen anhaltenden KI-getriebenen Investitionsboom und einen starken finanzpolitischen Impuls durch Steuerrückerstattungen, die im Frühjahr in Kraft treten werden – ganz zu schweigen von dem Risiko, dass Trump vor den Zwischenwahlen zusätzliche finanzpolitische Lockerungen zur Unterstützung der Haushalte einführt. Immer mehr Indikatoren deuten auf positive Entwicklungen in der US-Wirtschaft hin, sowohl auf dem Arbeitsmarkt (Stabilisierung der Arbeitslosenquote, weniger Entlassungsankündigungen) als auch im Konsum (Verbesserung des Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan, robuste Einzelhandelsumsätze) sowie im Wohnungsbau und im verarbeitenden Gewerbe.

Der Arbeitsmarkt, der sich langsam auf eine Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent verschlechtert hatte, könnte sich tatsächlich stabilisieren. Betrachtet man eine breite Palette von Indikatoren (sowohl aus öffentlichen als auch aus privaten Umfragen wie ISM-Beschäftigung, NFIB-Einstellungspläne für kleine Unternehmen oder ADP- und Indeed-Stellenanzeigen), deuten die meisten auf Engpässe auf dem Arbeitsmarkt in einem Umfeld hin, in dem die Lohninflation weiterhin bei 4 Prozent liegt.

Da die Leitzinsen in den vergangenen vier Monaten um 75 Basispunkte gesenkt wurden, nähert sich die Geldpolitik dem neutralen Zinssatz – geschätzt bei etwa 3 Prozent. Infolgedessen hat die Fed weniger Eile, die Zinsen weiter zu senken. Dies gilt umso mehr angesichts des Dilemmas der Zwei-Geschwindigkeiten-Wirtschaft. Das bedeutet, dass der Zinssatz, der weder die Wirtschaft stimuliert noch hemmt (wenn die Inflation im Zielbereich liegt und die Wirtschaft Vollbeschäftigung erreicht, beides große „Wenns“), wahrscheinlich zwischen dem oberen Zweig der K-förmigen Wirtschaft (das heißt Haushalte mit höherem Einkommen und ältere Haushalte, für die 3,75 Prozent wahrscheinlich akkommodierend sind) und dem unteren Zweig (für die 3 Prozent wahrscheinlich restriktiv sind) unterschiedlich ist.

Schließlich haben die harte Linie der Trump-Regierung und ihre offen geäußerte Kritik an Vertretern der Fed – die Vorladung von Powell, die (wahrscheinlich gescheiterte) Entlassung von Lisa Cook – zu einer echten Eskalation der Spannungen zwischen der Exekutive und den Währungsbehörden geführt. Infolgedessen wird jede Entscheidung, ob Beibehaltung oder Senkung, als politisiert angesehen werden (was im ersten Fall erneuten Druck von Trump und im zweiten Fall Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit auslösen würde) und damit zusätzlichen Druck auf die langfristigen Renditen ausüben.

Langfristige Anleiherenditen unter Druck

Vor diesem Hintergrund behalten wir unsere negative Einschätzung (und Positionierung) hinsichtlich der Renditen von US-Staatsanleihen bei, mit einer Tendenz zur Steilheit.

Die Märkte erwarten, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch unverändert lässt, gehen aber weiterhin davon aus, dass der Lockerungszyklus danach wieder aufgenommen wird. Sie schätzen die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Senkung vor dem Ausscheiden von Jerome Powell als Vorsitzendem (seine weitere Zugehörigkeit zum Gouverneursrat ist noch ungewiss) auf etwa 20 Prozent. Bis zum Jahresende preisen sie fast zwei vollständige Senkungen ein – ein Szenario, das wir ohne eine starke Verschlechterung des Arbeitsmarktes für nicht gerechtfertigt halten.

Langfristige Anleiherenditen stehen unter Druck – sowohl durch den Wunsch der US-Notenbank, den Arbeitsmarkt zu stützen, obwohl die Inflation bereits seit 57 Monaten über dem Zielwert liegt, als auch durch ein Umfeld robusteren Wachstums und höherer Inflation. Dies ist umso relevanter, da die langfristigen US-Zinsen im Gegensatz zu den meisten anderen großen Volkswirtschaften im vergangenen Jahr tendenziell gesunken sind. Viele Anleger befürchteten das Risiko einer Rezession – eine Dynamik, die sich vor dem Hintergrund einer sich wieder beschleunigenden Wirtschaft wahrscheinlich umkehren wird.“

Kevin Thozet ist Mitglied des Investment-Komitees bei Carmignac.