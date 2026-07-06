Finomet stellt Führung neu auf: Torsten Rössing übernimmt Geschäftsführung

Mit einem Wechsel an der Unternehmensspitze stellt sich die Finomet GmbH neu auf. Torsten Rössing übernimmt die Geschäftsführung von Andreas Kroll und verantwortet ab sofort die operative Leitung des Unternehmens. Gleichzeitig vollzieht Finomet den Schritt in die operative Eigenständigkeit.

Das Berliner Unternehmen entwickelt Software, mit der Investitionen in Seltene Erden, Technologiemetalle und Edelmetalle dokumentiert und nachvollziehbar abgesichert werden. Grundlage ist eine Blockchain-Architektur, die die physische Existenz, Herkunft und Lagerung der Rohstoffe manipulationssicher erfasst. Die Technologie dient als digitale Vertrauensschicht für physische Sachwerte und ist kein Finanzanlageprodukt.

Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht die Lösung Anlegern, Händlern und Unternehmen, die Existenz sowie die Herkunft und Lagerung der hinterlegten Metalle rechtssicher, transparent und revisionssicher nachzuvollziehen.

Blockchain soll Transparenz bei Rohstoffen schaffen

Die Entwicklung der Software wird über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert. Darüber hinaus erhielt Finomet im Jahr 2025 den Financial Advisors Award des Fachmagazins Cash. für seinen Sicherheitsstandard im Edelmetallbereich.

„Der Markt für Anlage-Rohstoffe braucht belastbare Fakten, keine bloßen Behauptungen“, sagt Torsten Rössing. „Wir ersetzen blindes Vertrauen durch technologische Gewissheit. Für Anleger machen wir per Blockchain revisionssicher überprüfbar, dass ihre Metalle real existieren und sauber dokumentiert sind. Ich übernehme ab hier und führe das Unternehmen in die operative Eigenständigkeit.“

Rössing verfügt über einen akademischen Hintergrund im internationalen Wirtschaftsrecht. Zudem bringt er nach Unternehmensangaben mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Führung technologieorientierter Unternehmen sowie im Bereich Risikoprävention mit.