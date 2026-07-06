Rentenerhöhung 2026: Werden jetzt Steuern fällig?

Die gesetzlichen Renten sind zum 1. Juli 2026 bundesweit um 4,24 Prozent gestiegen. Damit verbessert sich zwar die finanzielle Situation vieler Ruheständler, gleichzeitig stellt sich für einige die Frage, ob sie künftig eine Steuererklärung abgeben oder sogar Einkommensteuer zahlen müssen. Nach Einschätzung des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) sind entsprechende Sorgen jedoch häufig unbegründet.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bezogen im Jahr 2025 rund 21,5 Millionen Menschen in Deutschland eine gesetzliche Rente. Für sie gilt grundsätzlich dieselbe Regel wie für andere Steuerpflichtige: Wer mit seinen gesamten steuerpflichtigen Einkünften den Grundfreibetrag überschreitet, muss eine Einkommensteuererklärung abgeben. Für das Jahr 2026 liegt dieser bei 12.348 Euro nach 12.096 Euro im Vorjahr.

Ob diese Grenze überschritten wird, hängt jedoch nicht allein von der gesetzlichen Rente ab. Zum Gesamtbetrag der Einkünfte können beispielsweise auch Mieteinnahmen, eine Witwenrente oder eine betriebliche Altersversorgung gehören.

Rentenfreibetrag schützt einen Teil der Altersbezüge

Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, richtet sich nicht allein nach der Höhe der Rente. Eine wichtige Rolle spielt der persönliche Rentenfreibetrag. Seit 2023 steigt der steuerpflichtige Anteil der Rente für jeden neuen Rentenjahrgang um 0,5 Prozentpunkte. Für Rentner, die 2026 erstmals Altersrente beziehen, beträgt der steuerpflichtige Anteil 84 Prozent. Entsprechend bleiben 16 Prozent der Rente dauerhaft steuerfrei.

Der persönliche Rentenfreibetrag wird im zweiten Rentenjahr anhand der ersten vollen Jahresbruttorente berechnet und anschließend lebenslang in gleicher Höhe festgeschrieben. Spätere Rentenerhöhungen verändern diesen Freibetrag nicht. Dadurch erhöht sich zwar der steuerpflichtige Teil der künftigen Rentenanpassungen, der ursprünglich festgelegte steuerfreie Betrag bleibt jedoch unverändert bestehen.

VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft ordnet die häufige Sorge vieler Ruheständler ein: „Die Sorge ist in sehr vielen Fällen aber unbegründet.“ Selbst wenn durch eine Rentenerhöhung erstmals Einkommensteuer anfalle, bleibe die Steuerbelastung zunächst häufig überschaubar.

Beispiel zeigt Auswirkungen der Rentenerhöhung

Wie sich die Besteuerung in der Praxis auswirken kann, zeigt ein Beispiel: Beginnt die gesetzliche Altersrente am 1. August 2024, beträgt der steuerpflichtige Rentenanteil 83 Prozent. Bezieht der Rentner im Jahr 2025 insgesamt 14.000 Euro Rente, sind davon 11.620 Euro steuerpflichtig, während 2.380 Euro als lebenslanger Rentenfreibetrag steuerfrei bleiben.

Auch nach der Rentenerhöhung um 4,24 Prozent bleibt der Rentner in diesem Beispiel mit seinen steuerpflichtigen Einkünften unter dem Grundfreibetrag. Weder eine Steuererklärung noch eine Steuerzahlung wären allein aufgrund der gesetzlichen Rente erforderlich.

Anders kann die Situation aussehen, wenn zusätzliche Einkünfte hinzukommen. Selbst dann bedeutet die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung jedoch nicht automatisch eine Steuerzahlung.

Rentner können unter anderem ihre Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung steuerlich geltend machen. Darüber hinaus können außergewöhnliche Belastungen, haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerkosten die Steuerlast mindern. Dadurch kann sich die festgesetzte Einkommensteuer deutlich reduzieren oder vollständig entfallen.