Nuvion integriert Ripple-Stablecoin RLUSD für schnellere internationale Zahlungen

Nuvion hat den Stablecoin Ripple USD (RLUSD) in seine globale Finanzplattform integriert. Das Unternehmen erweitert damit seine Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen und Abwicklungen, die sowohl auf klassischen Fiat-Währungen als auch auf Stablecoins basiert. Zielgruppe sind Unternehmen und Fintechs, die internationale Zahlungsströme und Treasury-Prozesse effizienter steuern möchten.

Mit der Integration können Nutzer innerhalb einer einheitlichen Plattform zwischen traditionellen Bankensystemen und Blockchain-basierten Zahlungsnetzwerken wechseln. Nach Angaben von Nuvion soll dies insbesondere die Abwicklung internationaler Transaktionen beschleunigen und die Verwaltung von Liquidität über verschiedene Märkte hinweg vereinfachen.

Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner in unterschiedlichen Ländern und Währungen zu bedienen. Gleichzeitig gelten grenzüberschreitende Überweisungen häufig noch als langsam und stark von klassischen Korrespondenzbankensystemen abhängig.

Stablecoins für den internationalen Zahlungsverkehr

Nach Angaben von Nuvion ermöglicht die Integration von RLUSD unter anderem schnellere grenzüberschreitende Abwicklungen über Stablecoin-basierte Kanäle, den Wechsel zwischen Fiat-Währungen und digitalen Vermögenswerten sowie ein globales Treasury- und Liquiditätsmanagement. Darüber hinaus stehen Blockchain-Zahlungsfunktionen über eine einheitliche Programmierschnittstelle und Plattform zur Verfügung.

Das Unternehmen sieht darin einen weiteren Schritt, um Firmen beim internationalen Zahlungsverkehr unabhängiger von klassischen Korrespondenzbanken zu machen und den Transfer von Geldern zwischen verschiedenen Märkten flexibler zu gestalten.

„Wir glauben, dass die Zukunft des Geldtransfers zunehmend in Echtzeit, programmierbar und global sein wird“, sagt Keisha Clark, Geschäftsführerin von Nuvion. „Die Integration von RLUSD erweitert die Infrastruktur für international tätige Unternehmen und ermöglicht ihnen über eine einzige Plattform Zugang zu schnellerer Abwicklung, größerer Flexibilität und modernen Finanzfunktionen.“

Ripple sieht wachsende Bedeutung von Stablecoins

Auch Ripple bewertet Stablecoins als wichtigen Baustein für den internationalen Zahlungsverkehr. „Stablecoins spielen eine immer zentralere Rolle dabei, wie die Nachfrage nach schnelleren und transparenteren grenzüberschreitenden Zahlungen bedient wird“, sagt Lauren Berta, Product Lead bei Ripple. „RLUSD wurde entwickelt, um die Effizienz der Blockchain in den globalen Zahlungsverkehr zu bringen und Unternehmen sowie Fintechs eine praktische, konforme Möglichkeit zu bieten, Werte weltweit zu transferieren. Diese Integration zeigt, wie dieser Nutzen in die Praxis umgesetzt wird, und liefert eine Infrastruktur, auf die sich Unternehmen vertrauensvoll stützen können.“

Nach Unternehmensangaben ist die RLUSD-Integration Teil der Strategie, ein einheitliches Betriebssystem für den globalen Zahlungsverkehr aufzubauen. Dieses soll Funktionen wie globale Konten, Zahlungen, Auszahlungen, Treasury, Kartenlösungen, Devisenhandel und Stablecoin-Infrastruktur auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführen.