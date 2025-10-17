Führungswechsel bei Meag: Antonia Jobke wird CIO Alternative Assets, Majling neuer GF

Der Vermögensmanager der Munich Re, Meag, stellt seine Geschäftsführung neu auf. Zum 1. November 2025 wird Antonia Jobke Chief Investment Officer (CIO) für Alternative Assets und verantwortet damit künftig die Bereiche Illiquid Assets und Real Estate. Sie folgt auf Katja Lammert, die das Unternehmen zum 31. Oktober 2025 in bestem gegenseitigem Einvernehmen verlässt, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.

Jobke ist seit 2023 Mitglied der Geschäftsführung der Meag. Bisher war sie als Chief Operating Officer und Chief Administration Officer tätig und verantwortete unter anderem die Bereiche Legal, Regulatory & Compliance, ESG, Operations & Portfolio Administration, Group CRM, IT Outsourcing & Service Management sowie GenAI Transformation.

Wechsel an der Spitze des Alternative-Assets-Bereichs

Mit der Ernennung von Antonia Jobke setzt Meag auf Kontinuität und interne Nachfolge. „Ich freue mich sehr, dass Antonia Jobke die Verantwortung als CIO Alternative Assets übernimmt. Sie bringt hervorragende Voraussetzungen mit, um die erfolgreiche Entwicklung des Bereichs nicht nur fortzusetzen, sondern gezielt weiter auszubauen“, betont Meag-CEO Andree Moschner. Jobke habe durch ihre fachliche Kompetenz und ihr Engagement maßgeblich zur Weiterentwicklung der Geschäftsführung beigetragen.

Für den bisherigen Verantwortungsbereich von Jobke wird Mario Majling in die Geschäftsführung aufrücken. Der 42-Jährige ist seit 2023 bei Meag tätig und verantwortete zuletzt die strategische Entwicklung und Umsetzung des Unternehmensprogramms „MEAG2025“ sowie den Bereich Alternative Assets Development.

Neue Impulse durch interne Nachbesetzungen

„Ich begrüße Mario Majling als neues Mitglied der Geschäftsführung“, so Moschner weiter. „Er hat die Implementierung des laufenden Strategieprogramms „MEAG2025“ sehr erfolgreich begleitet und die Ausgestaltung unseres neuen Programms maßgeblich vorangetrieben.“ Dass beide Positionen intern besetzt werden konnten, zeige die hohe Qualität der Führungskräfte und die Stärke des Unternehmens.

Zugleich dankt Moschner der scheidenden Katja Lammert für ihre Leistungen: „Ich möchte mich bei Katja Lammert für ihr großes Engagement und die Erfolge bedanken, die sie in den vergangenen vier Jahren für die MEAG erzielt hat. Sie war seit 2023 für die globalen Investments in Alternative Assets verantwortlich und hat diese erfolgreich weiterentwickelt.“